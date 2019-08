Bayern-Flair und Bratwurst-Duft: Ein Dörnberger ist Chefreporter bei Sport 1

Ein Traum ging für ihn in Erfüllung, sagt Florian Plettenberg, seit er beim Fernsehsender Sport 1 als Chefreporter für den FC Bayern und die Nationalmannschaft zuständig ist.

Am Sonntag wird er im Studio sitzen – bei der Sportsendung Doppelpass ist er der Bayern-Experte.

Mit Reiner Calmund, dem früheren Präsidenten von Bayer Leverkusen, dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und dem Spieler Sandro Wagner von Tianjin Teda (China) geht es um aktuelle Fußball-Themen. Wir sprachen im Vorfeld mit dem Dörnberger.

Herr Plettenberg, sind Sie schon nervös?

Nein, aber eine gewisse Anspannung ist natürlich da. Ich freue mich einfach darauf, dass mir der Sender wieder die Chance gibt, in dieser renommierten Sendung sitzen zu dürfen.

Bei der Talkrunde sind namhafte Personen zu Gast. Haben Sie sich besonders vorbereitet?

Ja. Ich lese mir die Vita von jedem Gast durch und welche Meinungen sie zuletzt vertreten haben. Ich telefoniere vorab auch mit Kollegen, die über andere Vereine berichten, um mir ein Stimmungsbild zu machen zu können.

Auf welchen Gast freuen Sie sich besonders?

Es sind alles tolle Gäste. Aber Sandro Wagner ist natürlich pures Gold. Mit ihm verstand ich mich schon gut, als er noch Profi bei den Bayern war. Der Kontakt ist danach nie abgebrochen und jetzt ist er erstmals bei der Talkrunde dabei.

Gibt es Tabu-Themen, also Fragen, die Sie nicht stellen dürfen?

Nein. Aber Fragen zu stellen, obliegt Thomas Helmer. Er ist der Chef der Runde. Wenn ich als Gast andauernd Fragen stellen würde, käme das nicht gut an. Ich freue mich vielmehr, dass ich mal antworten darf.

Sie könnten aber Wagner fragen, wie viel er genau in China verdient?

Das könnte ich, aber das muss ich nicht fragen. Ich gönne ihm seinen Weg und seine Millionen. Aber vielleicht fragt es ja Thomas (lacht).

Sind Sie auch privat Bayern-Fan?

Mein Vater und mein Bruder sind große Bayern-Fans. Meine Mutter sympathisiert mit Dortmund. Für welchen Verein mein Herz mal geschlagen hat, möchte ich nicht verraten. Ich bin einfach leidenschaftlicher Fußball-Fan. Deshalb habe ich auch meinen Traumjob.

Was wird am Sonntag Thema sein?

Das ergibt sich auch nach der Aktualität. Es wird aber sicher um Uli Hoeneß gehen, der nicht mehr als Bayern-Präsident kandidieren wird.

Bei der Sendung am Sonntag werden im Publikum auch ihre Eltern sitzen.

Ja, da freue ich mich riesig, dass das geklappt hat.

Macht es nervös, wenn Vater Uwe, der in der Region schon mehrere Mannschaften trainiert hat, im Publikum sitzt?

Mal sehen. Ich werde versuchen, dass er und meine Mutter einen guten Platz haben. Am besten hinter mir, damit ich seine kritischen Blicke nicht sehe, sollte ich die Bayern mal kritisieren.

Wie wird man eigentlich Bayern-Experte bei einem großen Sportsender?

Es war immer mein Traum. Auch ein wenig Glück war mit dabei. Ich habe ein Volontariat gemacht, dann bei Bild gearbeitet und schließlich ein Angebot von Sport1 bekommen. Dass ich dort für Bayern und die Nationalmannschaft zuständig bin, ist natürlich riesig.

Muss man als Bayern-Experte auch in Bayern wohnen?

Das macht Sinn. Ich bin für diesen Traum 2016 nach München gezogen.

Viele Münchner sind 60er-Fans. Waren Sie auch schon im Grünwalder Stadion bei den Löwen?

Ja. Und um ehrlich zu sein, gehe ich da ganz gerne hin, wenn es die Zeit erlaubt. Im Stadion riecht es nach Bratwurst und Bier, die Atmosphäre ist gut - das erinnert mich an meinen Heimatverein Dörnberg.

Zur Person: Florian Plettenberg

Florian Plettenberg (31) wuchs in Dörnberg auf und spielte Fußball in der Jugend für den FSV und die JSG Warmetal. Im Seniorenbereich spielte er zunächst für Zierenberg und Dörnberg, dann von 2011 bis 2015 für Gruppenligist Calden/Meimbressen. Beruflich führte ihn sein Weg nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Kassel nach Berlin zur Axel-Springer-Akademie, einer Journalistenschule. Im Mai 2018 folgte der Wechsel zu Sport 1. (mrß)