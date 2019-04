Bayern gegen Dortmund: Der Klassiker in Zahlen 

„Deutscher Clasico“, „Klassiker“ oder „Duell der Giganten“ – das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund erlebt seine 100. Auflage.

Wenn am Samstagabend ab 18.30 Uhr (Sky) der Erste beim Zweiten gastiert, dann wird ein großer Teil der Fußball-Welt auf den Rasen der Münchner Allianz Arena schauen. Das Duell in Zahlen:

2Punkte steht die Borussia aus Dortmund vor dem Rekordmeister. Lange war die Meisterschaft – und damit auch das prestigeträchtige Duell – zu einem so späten Zeitpunkt der Saison noch so umkämpft und entscheidend wie in diesem Jahr. Zuletzt ging es in der Saison 2010/2011 noch um viel. Damals entschieden die Westfalen am 30. Spieltag durch ein Tor von Robert Lewandowski und einen gehaltenen Elfmeter von Roman Weidenfeller die Partie und schließlich auch die Meisterfrage für sich.

14 Tore – mehr hat bislang kein Spieler gegen den jeweils anderen Klub in der Bundesliga erzielt. Wer war es? Klar, Bayern-Legende Gerd Müller brachte es in 19 Partien gegen den BVB auf diesen Rekordwert. Doch nun muss er zittern: Robert Lewandowski steht momentan bei 13 Klassiker-Toren – allerdings erzielte er zwölf davon für die Bayern, eins für den BVB.

25 Minuten hütete Dortmunds ehemaliger Stürmer Jan Koller das Tor der Borussia gegen den Erzrivalen aus München. Im Jahr 2002 musste der Tscheche wegen einer Roten Karte von Torwart Jens Lehmann zwischen die Pfosten. Koller hielt damals so gut, dass er als Torwart in die Elf des Tages des Fachmagazins Kicker berufen wurde.

28 Spiele bestritt Dortmund-Ikone Michael Zorc gegen den FC Bayern. Damit ist er der Spieler, der die meisten Klassiker absolviert hat. Bei den noch aktiven Akteuren in dieser Statistik führt Münchens Mats Hummels, der auf insgesamt 19 Bundesliga-Klassiker kommt. 14 davon bestritt er für die Borussia, bisher fünf für den Rekordmeister.

100 Duelle in der Bundesliga – diese Zahl zwischen dem Rekordmeister und der Borussia wird heute Abend erreicht. Die Münchner gingen 45 Mal als Sieger vom Platz, der BVB entschied 25 Partien für sich. 29 Mal gingen beide Teams mit einem Remis vom Rasen.

205 Länder übertragen das Topspiel der Bundesliga heute Abend. In Deutschland zeigt einzig der Pay-TV Sender Sky die Partie live. Beim Hinspiel im vergangenen Jahr wurde mit 2,05 Millionen Zuschauern in Deutschland ein neuer Bundesliga-TV-Rekord aufgestellt. Werden es heute mehr?

Von Julius Rücker und Lukas Diederich