Bayern gegen PSG und Neymar, BVB gegen Real

Sehen sich auch in dieser Saison in der Champions League: Dortmunds Marco Reus (l) und Real-Profi Daniel Carvajal. Foto: Friso Gentsch

Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf den Titelverteidiger Real Madrid. Die Bayern müssen gegen Paris Saint-Germain und den brasilianischen Top-Stürmer Neymar ran. Den Königsklassen-Debütanten Leipzig hätte es schlimmer treffen können.

Monaco (dpa) - Der FC Bayern gegen 222-Millionen-Euro-Neuzugang Neymar und Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund mal wieder gegen Real Madrid und Königsklassen-Debütant Leipzig mit Losglück. Das Bundesliga-Trio bekam bei der Gruppenauslosung in Monaco attraktive, aber machbare Aufgaben zugeteilt.

"Die Auslosung ist sehr interessant. Paris ist natürlich der Kracher", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Der deutsche Meister aus München trifft in der Vorrundenstaffel B neben PSG noch auf RSC Anderlecht mit dem früheren Nürnberger Trainer René Weiler und auf den schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow.

"Eine aufregende Gruppe mit tollen Teams und Paris an der Spitze", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, der das Wiedersehen mit seinem Ex-Club Paris als "schöne Geschichte" bezeichnete. "Insgesamt drei unterschiedliche, aber schwere Gegner." Thomas Müller bezeichnete die Kontrahenten als "klangvolle Namen des europäischen Fußballs".

Für den BVB geht die Reise wie schon im Vorjahr zu Real und Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Weitere Gegner in Gruppe H sind Tottenham Hotspur und Apoel Nikosia. "Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und schwierig", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im TV-Sender Sky und sprach von der "schwersten Gruppe". In solchen Spielen würden "Helden geboren", sagte Watzke.

Dass der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé dann noch zum Kader der Borussia gehört, ist äußerst unwahrscheinlich. Zwar wollte Watzke Medienberichte über einen bereits fixen Wechsel zum FC Barcelona nicht bestätigen, sagte aber: "Die Entscheidung naht."

Den deutschen Vize-Meister RB Leipzig hätte es in seiner ersten Saison auf der internationalen Bühne weitaus schlimmer treffen können. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl bekommt es in Gruppe G mit dem französischen Champion AS Monaco, dem FC Porto und Besiktas Istanbul zu tun. "Die Gruppe nehmen wir, auf die Gruppe freuen wir uns. Aber natürlich dürfen wir keinen Gegner unterschätzen", sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

1899 Hoffenheim hatte im Playoff-Rückspiel beim FC Liverpool mit Jürgen Klopp die Chance auf seine Europacup-Premiere in der Champions League verpasst. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann erfährt am Freitag ebenso wie der 1. FC Köln und Hertha BSC, gegen wen es in der Europa League geht.

Großes Ziel aller Clubs ist das Finale am 26. Mai 2018 in Kiew. Der erste Spieltag findet am 12. und 13. September statt. Nach dem Ende der Gruppenphase im Dezember ziehen die Teams auf Platz eins und zwei in die K.o.-Runde ein. Die Dritten dürfen immerhin in der Europa League weiterspielen. Für die Gruppenletzten ist die Europacup-Saison vorbei. Am 11. Dezember werden die Achtelfinal-Partien ausgelost.

