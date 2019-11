Beschlossene Sache: FC Bayern München trennt sich von Trainer Niko Kovac

Medienberichten zufolge muss Bayern-Trainer Niko Kovac gehen. Nach dem 1:5-Debakel gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Bosse des FCB zu diesem Schritt entschlossen.

München - Laut Informationen der Bild-Zeitung (Bezahlinhalt) hat sich der FC Bayern München am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac getrennt. Er bekommt also keine letzte Chance mehr gegen Piräus am Mittwoch in der Champions League und gegen Dortmund am Samstag in der Bundesliga.

Am Tag nach dem 1:5-Debakel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt leitete Kovac am Sonntagmorgen wie immer das Reservisten-Training an der Säbener Straße. Es soll seine letzte Einheit beim FC Bayern gewesen sein. Die Bosse schwiegen direkt nach dem Abpfiff in Frankfurt, ebenso am Sonntag. Am Abend dann die Entscheidung, dass Niko Kovac gehen muss.

msb