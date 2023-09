Bayern-Star bleibt Transferziel von Real Madrid

Von: Sascha Mehr

Der spanische Top-Klub Real Madrid zeigt großes Interesse an Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München und will ihn nach Spanien holen.

München/Madrid – Das Transferfenster für den Sommer ist geschlossen, Wechsel von Spielern sind erst wieder ab Januar möglich. Doch bereits jetzt bereiten sich die einzelnen Vereine auf die nächsten Transferphasen im Winter und im Sommer 2024 vor. Real Madrid hat offenbar weiter ein Auge auf Alphonso Davies vom FC Bayern München geworfen, wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet.

Alphonso Davies Geboren: 2. November 2000 (Alter 22 Jahre), Buduburam, Ghana Verein: FC Bayern München Position: Linksverteidiger

FC Bayern: Vertrag von Davies läuft bis 2025

Demnach versucht der spanische Top-Klub, den Linksverteidiger nach der laufenden Saison zu verpflichten. Bei Real Madrid ist die Davies-Position den Verantwortlichen qualitativ nicht ausreichend besetzt und soll für die Spielzeit 2024/25 ein Neuzugang her. Der bislang gesetzte Ferland Mendy hatte nach der vergangenen Saison gesundheitliche Probleme und fordert außerdem einen besser dotierten Vertrag, doch Real will ihm den nicht geben, wegen Bedenken an seiner physischen Verfassung.

Kürzlich wurde Fran Garcia als neuer Linksverteidiger verpflichtet. Dafür überwies Real Madrid etwa fünf Millionen Euro an Rayo Vallecano. Die „Königlichen“ wollen aber mehr Qualität hinten links und haben deshalb Alphonso Davies als Wunschkandidat auserkoren. Dessen Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Alphonso Davies steht offenbar im Visier von Real Madrid. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Real Madrid hätte nur eine Chance auf einen Transfer des kanadischen Nationalspielers, wenn dieser seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern sollte. Dann wäre der FC Bayern gezwungen, Davies im kommenden Sommer abzugeben, um keinen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren.

FC Bayern: Real Madrid will Davies verpflichten

Wie im Bild-Podcast „Bayern Insider“ berichtet wird, liegen die Vertragsverhandlungen zwischen Davies und dem FC Bayern derzeit auf Eis. Vor einigen Monaten stand der 22-Jährige offenbar kurz vor einer Verlängerung, die Gespräche wurden damals aber noch mit Hasan Salihamidzic geführt. Nach dessen Entlassung gab es offenbar keine weiteren Verhandlungen.

FC Bayern möchte Davies halten und auch der Spieler könnte sich das prinzipiell schon vorstellen. „Wenn man darüber nachdenkt, warum nicht? Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Sie haben großartige Spieler. Wir haben gesehen, wie viele Legenden kommen und gehen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, für einen solchen Klub zu spielen. In der Zukunft möchte ich ein Teil davon sein und alles für den Verein geben“, sagte er kürzlich gegenüber TSNSport. Für den Fall, dass es zu keiner Vertragsverlängerung kommt, stünde Real Madrid bereit. (smr)