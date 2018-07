Belgien stürmt ins Halbfinale der WM 2018 - Brasilien sensationell raus 

Große Fußballkunst und erfrischender Offensivfußball: Am Abend warf Außenseiter Belgien den fünfmaligen Weltmeister Brasilien im WM-Viertelfinale aus dem Turnier. Der Schnellcheck.

2:1 lautet das Ergebnis nach 90 Minuten. Im Halbfinale trifft Belgien nun übrigens auf Frankreich, die am frühen Abend Uruguay besiegten.

Belgien gegen Brasilien - das hört sich ein bisschen an wie David gegen Goliath. War es auch so?

Aber ja! Der vermeintliche Goliath unterlag am Ende genau wie in der Bibel dem kleinen David. Zu sehen gab es dabei ein tolles Fußballspiel. Beide Mannschaften suchen die Offensive, zeigen sich spielerisch sehr stark und agierten vor allem im Umschaltspiel brandgefährlich. Torchancen gab es auf beiden Seiten, aber Casemiro fehlte schmerzlich in der brasilianischen Defensive, wenn die Belgier zum Sturmlauf ansetzten.

Tore durften natürlich nicht fehlen. Wie fielen sie denn?

Am Anfang anders als erwartet. In der 13. Minute brachte ein Eckstoß die belgische Führung. Chadli schlug den Ball mit Effet zum Tor, Brasiliens Fernandinho lenkte die Kugel mit der rechten Schulter ins eigene Tor. 1:0 für Belgien. Und danach? Da zeigen Lukaku & Co, was sie in der Offensive so drauf haben. Nach einem brasilianischen Eckball das Leder erobert, flott nach vorn kombiniert, und auf De Bruyne gepasst. Der knallt den Ball unhaltbar für Brasiliens Schlussmann Alisson in die linke untere Ecke (31.) – 2:0. Brasiliens Trainer Tite hatte in der 73. Minute mit seinem letzten Wechsel ein glückliches Händchen: Der frühere Leverkusener Renato Augusto ersetzte Paulinho, überwand Belgiens Schlussmann Courtois aus sieben Metern per Kopf und verkürzte auf 1:2.

Und sonst? Das war doch nicht alles, oder?

Nein, war es nicht. In der 62. Minute hätte das 3:0 für Belgien fallen müssen: De Bruyne setzte Hazard auf links in Szene. Der Chelsea-Star drang in den Sechzehner ein und zog aus vollem Lauf ab – knapp rechts am Tor vorbei. Später dann ein pfiffiger Schachzug vom belgischen Trainer Martinez: der brachte seine Auswechselspieler erst ab der 83. Minute. Als Brasilien in der Schlussphase richtig Gas gab, konnte er noch aus dem Vollen schöpfen.

Was war mit Neymar? Spielte er wieder den sterbenden Schwan?

In der sechsten Minute liegt Neymar ein erstes Mal mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Belgiens Fellaini hat den Brasilianer mit dem Ellbogen hart am Hinterkopf erwischt und kassierte dafür vom serbischen Schiedsrichter Milorad Mazic eine Ermahnung. Ansonsten ließ sich die brasilianische Diva in der 28. Minute mal kurz am Knöchel behandeln, trabte dann aber wieder aufs Spielfeld, ohne viel zu bewegen. In der zweiten Halbzeit lief es deutlich besser, er blieb aber dennoch hinter den Erwartungen zurück. Dafür fiel er in der 53. Minute im belgischen Strafraum, aber Schiri Mazic blieb unbeeindruckt.

Gab es im Stadion von Kasan einen Aufreger?

In der 56. Minute hätte eigentlich ein Elfer für Brasilien rausspringen müssen. Vertonghen wurde von Gabriel Jesus getunnelt. Danach grätschte der bisher bärenstarke Kompany den Brasilianer um, obwohl der Ball schon im Aus war. Schiri Mazic hielt Rücksprache mit Videoschiedsrichter Daniele Orsato aus Italien, aber einen Strafstoß gab er nicht.

Wie war die Übertragung im Fernsehen?

Naja. Béla Réthy eben. Seit mehr als 25 Jahren gehört der 61-Jährige zur ZDF-Grundausstattung und wird es wohl auch noch bis zu seiner Rente bleiben. Sein Spruch des Abends: „Belgien galt bisher immer als Geheimfavorit, aber das „geheim“ können wir wohl bald mal streichen.“