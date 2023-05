Pavard will nicht verlängern: Bayern-Star hat es den Bossen wohl schon mitgeteilt

Abschied hatte sich bereits abgezeichnet

Benjamin Pavard war einer der wenigen Lichtblicke einer durchwachsenen Saison. Jedoch wird er die Bayern wohl verlassen – womöglich schon im Sommer.

München – Vier gewonnene Meisterschaften, ein DFB-Pokal-Sieg und ein Champions-League-Triumph: Das ist nur eine Auswahl der vielen Titel, die Benjamin Pavard in vier Jahren beim FC Bayern München erringen konnte. Offenbar ist die diesjährige Meisterschaft, die sich der Rekordmeister in einem spektakulären Saisonfinale in Köln sicherte, der letzte Titel des Franzosen im Bayern-Trikot. Er hat den Münchner Verantwortlichen wohl inzwischen mitgeteilt, dass er den FC Bayern verlassen wird.

Benjamin Jacques Marcel Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter: 27 Jahre), Maubeuge, Frankreich Positionen: Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 35 Millionen Euro

Keine Vertragsverlängerung: Pavard hat die Bayern-Führung bereits über seinen Abschied informiert

Das berichtet die Sport Bild. Demnach haben sowohl der Abwehr-Allrounder der Bayern persönlich als auch sein Management die Leitung des Rekordmeisters „vor rund drei Wochen“ darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Arbeitspapiers anstrebt. Bereits zuletzt hatte Pavard seinen Abschied mit einem vielsagenden Auftritt nach der Bayern-Niederlage gegen Leipzig angedeutet.

Nach Informationen von Sky möchte der französische Nationalspieler die bayerische Landeshauptstadt bereits im anstehenden Sommertransferfenster verlassen. Auch diesen noch konkreteren Entschluss habe er den Bayern-Bossen mittlerweile offenbart.

Der FCB muss Pavard im Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse zu generieren

Auch aus Sicht des FC Bayern erscheint ein Abgang des Franzosen in diesem Sommer als sinnvollste Option. Schließlich möchte der Klub durch einen Verkauf noch eine Ablöse für Pavard, dessen Zukunft lange komplett offen war, erzielen und ihn nicht im nächsten Jahr ablösefrei ziehen lassen müssen.

Verlangen die Münchner allerdings zu viel Geld für den scheidenden Verteidiger, sei dieser laut der Sport Bild bereit, seinen Vertrag zu erfüllen. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf 35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Für just diesen Betrag war er auch 2019 vom VfB Stuttgart nach München gewechselt. Seither lief er in 162 Pflichtspielen für die Bayern auf und traf dabei zwölf Mal.

Mehrere Top-Klubs aus dem Ausland zeigen Interesse am scheidenden Bayern-Star Pavard

Wohin es Pavard verschlägt, ist noch nicht sicher. Mögliche Abnehmer für den 27-Jährigen, der sowohl als Außen- als auch als Innenverteidiger spielen kann, gibt es aber reichlich. So sind wohl mehrere ausländische Top-Vereine am Noch-Bayern-Star interessiert.

Während der französische Abwehrmann die Bayern nun also mutmaßlich verlässt, könnte mit Raphael Guerreiro ein ehemaliger Außenverteidiger des BVB nach München wechseln. (wuc)

