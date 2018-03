Offiziell: Schuster wird Trainer von den Ex-Atlético-Stars Carrasco und Gaitan

Bernd Schuster (58) ist neuer Cheftrainer des chinesischen Super-League-Klubs Dalian Yifang und coacht somit künftig Yannick Carrasco und Nico Gaitan.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster (58) ist neuer Cheftrainer des chinesischen Super-League-Klubs Dalian Yifang. Dies bestätigte der Tabellenletzte am Montagabend offiziell. Der Europameister von 1980, der am Montag in Dalian in Nordost-China eintraf, tritt die Nachfolge von Ma Lin an, der nach drei Saisonspielen und drei Niederlagen ohne eigenen Treffer gehen musste. Schuster hatte zuletzt bis Juni 2014 den FC Malaga trainiert.

Chinesischen Medienberichten zufolge bringt der ehemalige Trainer von Real Madrid gleich sechs Assistenten mit zu Yifang, das trotz der Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Yannick Carrasco und des Argentiniers Nico Gaitan (beide für zusammen rund 40 Millionen Euro von Atletico Madrid) katastrophal in die Saison gestartet war.

Dalian hatte unter anderem zum Saisonauftakt mit 0:8 gegen Shanghai SIPG verloren. Nach Roger Schmidt (Beijing Guoan) und Ulli Stielike (Tianjin Teda) ist Schuster der dritte deutsche Fußballlehrer im Reich der Mitte. Am vergangenen Freitag hatte Yifang mit 0:3 gegen das Schmidt-Team aus Peking verloren.

Felix Magath hatte im Dezember 2017 Shandong Luneng verlassen müssen, weil der Kontrakt nicht mehr verlängert wurde.

SID