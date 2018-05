Besiktas Istanbul taucht nicht auf: Türkisches Pokal-Halbfinale abgesagt

Nachdem Besiktas Istanbul nicht zum Nachholtermin für das abgebrochene Pokal-Halbfinale erschienen ist, wurde die Partie abgesagt. Nun droht das Aus am grünen Tisch.

Besiktas Istanbul hat den Nachholtermin für das abgebrochene Halbfinal-Derby im türkischen Pokal gegen den Stadtrivalen Fenerbahce wie angekündigt boykottiert. Da die Mannschaft bis zum Anpfiff (19.30 Uhr) nicht im Stadion aufgetaucht war, wurde das Fußballspiel abgesagt.

Der türkische Verband hatte in der Vorwoche entschieden, dass die Restspielzeit des am 19. April in der 57. Minute abgebrochenen Rückspiels am Donnerstag im Fenerbahce-Stadion vor leeren Rängen nachgeholt werden soll. Meister Besiktas, der einen Sieg am Grünen Tisch gefordert hatte, scheiterte mit einem Einspruch.

Finaleinzug am grünen Tisch für Fenerbahce?

Besiktas-Trainer Senol Günes war im Rückspiel aus dem Fenerbahce-Block mit einer Sitzschale beworfen worden und hatte dabei eine blutende Kopfverletzung erlitten. Die Partie wurde nach einer 20-minütigen Unterbrechung abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0, das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Der türkische Fußballverband TFF muss nun eine Entscheidung treffen. Vermutlich wird das Spiel mit 3:0 für Fenerbahce gewertet, der Klub würde kampflos ins Finale gegen Akhisar Belediyespor einziehen.

sid