Trainersuche beendet: Toppmöller wird neuer Chefcoach von Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Dino Toppmöller wird Nachfolger von Oliver Glasner und wechselt vom FC Bayern an den Main.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat den Nachfolger von Trainer Oliver Glasner bestätigt. Dino Toppmöller wechselt vom FC Bayern München an den Main und übernimmt seinen ersten Cheftrainerposten in der deutschen Fußball-Bundesliga. Bei der SGE erhält der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann einen langfristigen Vertrag bis 2026.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt verpflichtet Toppmöller

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben. In den letzten Jahren konnte er bereits in unterschiedlichen Funktionen wertvolle Erfahrungen sammeln und Erfolge feiern“, sagte Eintracht-Sportvorstand zur Verpflichtung.

„Dino hat gelernt, mit wenigen Mitteln in Düdelingen Großes zu leisten und junge, entwicklungsfähige Spieler als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf die nächste Stufe zu heben. Ich habe Dinos Weg schon lange verfolgt und konnte mir in Leipzig selbst ein Bild von seiner Art des Arbeitens, die geprägt von einem hohen taktischen Verständnis und analytischer Fähigkeiten ist, machen. Es war keine Überraschung, dass Julian Nagelsmann ihn mit zum FC Bayern München genommen hat. Auch dort hat er nach wie vor einen sehr guten Ruf“, so Krösche weiter.

Dino Toppmöller wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der SGE-Sportchef geht davon aus, dass sich der neue Cheftrainer schnell bei seinem neuen Klub zurechtfinden wird: „Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt zu unserer Philosophie. Und als ehemaliger Eintracht-Spieler wird Dino, der fließend Englisch und Französisch spricht, keine Probleme haben, sich schnell in Frankfurt zurechtzufinden.“

Eintracht Frankfurt: Toppmöller freut sich auf neue Aufgabe

„Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war beeindruckend. Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht, habe den Weg des Klubs konstant verfolgt. Umso mehr freue ich mich nun, wieder Teil der Eintracht sein zu dürfen und möchte mit meinem Trainerteam, der Mannschaft und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Klub die positive Entwicklung vorantreiben“, wird Toppmöller auf der vereinseigenen Homepage von Eintracht Frankfurt zitiert.

„Die Gespräche mit Markus Krösche und Timmo Hardung waren jederzeit vertrauensvoll und konstruktiv. Der eingeschlagene Weg passt zu mir, wir haben die gleiche Idee von Fußball. Als Spieler durfte ich 2003 im damaligen Waldstadion beim 6:3 gegen Reutlingen auf dem Platz stehen und den Aufstieg feiern. Nun als Cheftrainer zurückzukehren zu diesem Klub mit seiner großartigen Emotionalität und seinen einzigartigen Fans im Herzen von Europa, bedeutet für mich Ehre und Herausforderung zugleich. Ich bin sicher, wir werden auch künftig gemeinsam tolle Fußballfeste erleben“, freut sich der neue Cheftrainer auf die Aufgabe bei Eintracht Frankfurt. (smr)