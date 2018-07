Kassel. Da war noch alles gut: Beim Public Screening im Londoner Hyde Park verfolgen 30.000 Engländer das WM-Halbfinale ihrer Nationalmannschaft gegen Kroatien.

Und als Kieran Trippier in der fünften Minute per Freistoß zur frühen Führung trifft, da gibt es für die Anhänger der Three Lions kein Halten mehr: Jeder, der ein Bier in der Hand hat, schüttet den Inhalt in die Luft – oder wirft gleich den ganzen Becher in die Höhe. So gibt es eine Bierdusche für gleich 30 000 Menschen gleichzeitig.