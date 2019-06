Bilanz des Länderspieljahres: Die Zukunft des DFB-Teams nimmt Konturen an

Zum Abschluss gab es ein deutliches 8:0 in der EM-Qualifikation gegen Estland. Kein Fußball-Zwerg, vielleicht ein Fußball-Kleinwüchsiger.

Im deutschen Selbstverständnis ist das DFB-Team ein Riese. Einer, der alle zwei Jahre um den Titel spielen muss. Dieses Selbstverständnis wurde im vergangenen Sommer in Russland mit dem ersten Ausscheiden einer deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde einer WM empfindlich angekratzt. Anschließend stand alles auf dem Prüfstand – Trainer und Spieler. Joachim Löw blieb, der Neuanfang ließ auf sich warten, wurde aber nach den Rückschlägen in der Nations League doch vollzogen. Seitdem geht es bergauf. Die Bilanz des Länderspieljahres der deutschen Mannschaft:

Die Ergebnisse

Die Stimmen seit einigen Monaten wieder. Insgesamt bestritt die Nationalmannschaft in den zurückliegenden zwölf Monaten 15 Spiele – von denen fünf verloren gingen, leider zwei bei der WM gegen Mexiko (0:1) und Südkorea (0:2). Zudem unterlag das Team von Trainer Löw in der Nations League auswärts in den Niederlanden (0:3) und in Frankreich (1:2). Dazu kommt ein 1:2 in Österreich in der WM-Vorbereitung.

Der Wandel begann im November 2018. In der Nations League so gut wie ausgeschieden, gab der Bundestrainer den Jungen die Chance. Es folgten vier Siege und zwei Unentschieden. Vor allem der 3:2-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande macht Mut und lässt hoffen, dass der Umbruch nicht ewig dauern wird.

Die Aussortierten

Aus dem Kader von Russland wurden die Weltmeister Jérome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira, Mesut Özil und Thomas Müller endgültig aussortiert oder erklärten – im Fall Özil – selbst ihren Rücktritt. Dem ersten Bauernopfer Khedira folgten nach weiteren Misserfolgen die drei Bayern-Profis. Der Neuanfang mit einem jüngeren, unverbrauchteren Gerüst hatte begonnen.

Von den Turnierspielern 2018 werden zudem Marvin Plattenhardt, Sebastian Rudy und Mario Gomez in absehbarer Zeit wohl nicht mehr berufen. Plattenhardt hatte von Beginn an einen schweren Stand, wurde auf dem Feld teilweise ignoriert. Rudy spielte eine schwache Saison bei Schalke 04, Gomez wird aus Leistungs- und Altersgründen rausfallen.

Die Neulinge

Gegen Estland standen mit Thilo Kehrer, Nico Schulz, Leroy Sané und Serge Gnabry vier Spieler in der Startelf, die in Russland gar nicht dabei waren. In Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Niklas Stark und Kai Havertz waren zudem noch weitere Akteure dabei, die in Zukunft dauerhaft zum Kader gehören sollen. Gnabry (2) und Sané trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein wie Marco Reus (2), Leon Goretzka und Ilkay Gündogan.

Die größte Änderung im vergangenen Jahr vollzog sich in der Hierarchie des Teams. Der älteste Spieler ist Kapitän Manuel Neuer (33). Auf dem Feld übernehmen nun Niklas Süle, Ilkay Gündogan, Marco Reus und vor allem Joshua Kimmich das Kommando. Kimmich kristallisiert sich als der Fixpunkt der Mannschaft heraus. Der 24-Jährige ist einer, der vorangeht, emotional und als Wortführer. Bemerkenswert: Seit Juni 2016 absolvierte Kimmich – bis auf zwei Ausnahmen – jedes Länderspiel über 90 Minuten. Das neue DFB-Team nimmt Konturen an, Kimmich ist das markante Kennzeichen.

Die Rekorde

Das Jahr war durch die verpatzte WM kein erfolgreiches, beim 8:0 gegen Estland purzelten dennoch Rekorde. Neuer hat mit 37 Zu-Null-Spielen Sepp Maier als Spitzenreiter abgelöst. Das Team ist seit 30 Heimspielen ungeschlagen – ebenfalls Bestmarke. Die letzte Heimniederlage war 2007 ein 0:3 gegen Tschechien. Zudem ist das 8:0 der höchste Heimsieg in der Ära Löw – auch wenn der gar nicht selbst dabei war.