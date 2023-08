„Bin kein Animateur“: Middendorp tritt bei Meppen zurück

Erklärte seinen Rücktritt als Trainer des SV Meppen: Ernst Middendorp. © Jörg Niebergall/Eibner-Pressefoto/dpa

Der frühere Bundesliga-Coach Ernst Middendorp hat nach nur drei Saisonspielen seinen Rücktritt als Trainer des Drittliga-Absteigers SV Meppen erklärt. Das verkündete der 64-Jährige nach der 1:2-Niederlage beim SSV Jeddeloh II in der Fußball-Regionalliga Nord.

Meppen - Zur Begründung sagte Middendorp der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur.“

Middendorp trainierte in seiner Karriere gleich dreimal Arminia Bielefeld und führte den Club in den 1990er-Jahren von der Regionalliga in die Bundesliga. Nach Stationen unter anderem in Südafrika, China und Thailand übernahm er im März den SV Meppen, konnte den Abstieg aus der 3. Liga trotz eines starken Schlussspurts aber nicht mehr verhindern. dpa