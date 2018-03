Blamage für Bayern-Gegner Sevilla

Bayern Münchens kommender Königsklassen-Gegner FC Sevilla hat sich im Ligaspiel bei CD Leganes blamiert.

Madrid - Die Andalusier unterlagen beim Team aus der Nähe Madrids mit 1:2 (0:1). Miguel Layun (90.+1) gelang auf Vorlage von Wissam Ben Yedder nur noch Ergebniskosmetik, nachdem Unai Bustinza (41.) und Eraso (69.) den im unteren Tabellenmittelfeld befindlichen Außenseiter in Führung gebracht hatten.

Durch die vermeidbare Niederlage könnte das Team von Vincenzo Montella in der Meisterschaft am Ende des 29. Spieltages aus den Europapokalrängen rutschen. Sevilla empfängt den FC Bayern am 3. April zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League. Am 11. April wird das Rückspiel in München ausgetragen.

sid

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

Werden Sie jetzt Fan unserer Facebook-Seite „FC Bayern News“