Blamage gegen Salzburg - Desolate Dortmunder vor Europa-K.o.

Hinspiel in der Europa League

+ © dpa / Bernd Thissen Marco Reus und sein BVB erlebten gegen Salzburg keinen guten Abend. © dpa / Bernd Thissen

Das war viel zu wenig. Gegen Österreichs Meister verliert Borussia Dortmund sein Achtelfinal-Heimspiel. Um in der Europa League zu bleiben, muss in der nächsten Woche in Salzburg eine deutliche Leistungssteigerung her.