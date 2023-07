Bett-Geflüster mit Uli Hoeneß: Bayern-Patron testet nachts Fanshop-Ware

Von: Christoph Klaucke

Uli Hoeneß ist wieder der starke Mann beim FC Bayern. Der Ehrenpräsident testet sogar Bayern-Bettwäsche. Sein Urteil gibt zu denken.

München – Beim FC Bayern steht diesen Sommer fast alles auf dem Prüfstand. Nach einer katastrophalen Saison, die mit Müh und Not mit der Deutschen Meisterschaft ein halbwegs versöhnliches Ende gefunden hat, soll nun nichts mehr dem Zufall überlassen werden. Der Erfolg steht über allem, darum kümmert sich der Chef jetzt höchstpersönlich. Uli Hoeneß hat wieder die Kontrolle übernommen – der Bayern-Patron nimmt alles unter die Lupe.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Aktuelle Funktionen: Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern

Uli Hoeneß nimmt den FC Bayern sogar mit ins Bett

Uli Hoeneß soll gemeinsam mit Trainer Thomas Tuchel nicht nur die treibende Kraft im Transfer-Poker um Harry Kane sein, wie die Sport Bild berichtet. Vielmehr ist der Bayern-Patron wieder omnipräsent an der Säbener Straße, um nach dem Rechten zu sehen. Am Mittwoch schaute sich Hoeneß das Neuer-Comeback aus nächster Nähe an.

Demnach waren in den letzten Wochen und Monaten viele Mitarbeiter des FC Bayern über Hoeneß verwundert. Er sei in allen Bereichen wieder extrem aktiv – im wahrsten Sinne des Wortes. So soll der 71-Jährige immer wieder Artikel aus dem Bayern-Fanshop erworben haben, um sie persönlich oder im engeren Familien-Kreis zu testen.

Uli Hoeneß schläft angeblich in Bayern-Bettwäsche. © Christian Einecke/Imago

Uli Hoeneß testet Bayern-Bettwäsche – sein Urteil lässt tief blicken

Hoeneß habe Alltagsgegenstände wie Zahnbürsten oder Spielzeug ausprobiert. Der Aufsichtsrat entscheidet, ob die Ware „Bayern-like“ oder eher „China-Schrott“ sei. Doch damit nicht genug.

Der Ehrenpräsident soll angeblich sogar längere Zeit in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen haben. Zufrieden war der Boss aber nicht, er habe sich nach einiger Zeit beschwert, dass die Bettwäsche zu schnell fasere.

Uli Hoeneß räumt beim FC Bayern auf allen Ebenen auf

Hoeneß wollte sich gegenüber der Sport Bild dazu nicht äußern. Sein Urteil lässt jedoch tief blicken: Beim FC Bayern liegt aktuell vieles im Argen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Hoeneß will nun nichts mehr dem Zufall überlassen und seine Bayern nach seinen Wünschen und Vorstellungen umkrempeln. Nicht ausgeschlossen, dass sich deshalb zuletzt die Transfer-Taskforce der Bayern uneinig über die Kaderplanung war. (ck)