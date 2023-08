Boris Becker rät FC Bayern zu Kane-Transfer – warnt aber vor „hartem Knochen“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern stößt im Wechsel-Poker um Harry Kane allmählich an seine Grenzen. Edelfan Boris Becker rät dem Rekordmeister zum Transfer.

München – Der Transfer-Poker um Harry Kane erhitzt die Gemüter. Sollte der FC Bayern München wirklich über 100 Millionen Euro für einen 30-Jährigen ausgeben? Jetzt schaltet sich Bayern-Fan Boris Becker in die Debatte ein, die Tennis-Legende vertritt eine klare Meinung – warnt seinen Herzensklub aber auch vor einem großen Hindernis.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

Bayern-Fan Boris Becker wünscht sich Kane-Transfer

„Er ist seit vielen Jahren einer der besten Stürmer der Welt. Er würde die Bayern auf jeden Fall verstärken“, sagte Boris Becker am Dienstag in München. Der englische Torjäger erzielte in 435 Spielen für Tottenham Hotspur 280 Tore und ist auf bestem Wege Rekordtorschütze der Premier League zu werden, sollte er nicht zuvor zu den Bayern gehen.

Erst am Sonntag schnürte Kane im Tottenham-Test gegen Donezk einen Viererpack. Becker hofft auf einen Wechsel des Goalgetters und erachtet auch dessen fortgeschrittenes Alter nicht als problematisch.

Boris Becker rät dem FC Bayern zum Transfer von Harry Kane. © Juergen Hasenkopf/Alexander Canillas/Imago

Harry Kane zu alt für den FC Bayern? Boris Becker kontert Hamann

„Kane ist mit 30 in dem Alter, wo er an seinen Leistungszenit rankommen kann. Er ist noch nicht zu alt“, erklärte der 55-Jährige, der aufgrund zahlreicher Verletzungen im Jahr 1999 bereits mit 31 seinen Rücktritt als Tennisprofi verkündet hatte. Und obwohl Kanes Knöchel seit Jahren lädiert ist, bietet der FC Bayern trotzdem 100 Millionen Euro. Becker, der vor seiner Haftstrafe in London gelebt hat, erklärte jüngst, er habe Kane jahrelang spielen sehen und sei „ein großer Bewunderer“.

Der FC Bayern scheint sich im Werben um seinen Wunschstürmer die Zähne auszubeißen. Am vergangenen Wochenende wurde auch das dritte Angebot aus München von Tottenham abgelehnt. Spurs-Boss Daniel Levy gilt als knallharter Verhandlungsführer und macht offenbar keine Anstalten, sich auf die Bayern zuzubewegen.

Boris Becker rät FC Bayern zu Kane-Transfer – warnt aber vor „hartem Knochen“

„Sich mit Daniel Levy anzulegen, das haben schon andere Vereinschefs aus der Premier League versucht“, sagte London-Insider Becker lachend und bezeichnete Levy als „harten Knochen, der natürlich das meiste Geld rausholen will“. Zuletzt soll es sogar eine vierte Offerte gegeben haben, demnach ist Tottenham zufrieden mit dem 110-Millionen-Euro-Angebot des FC Bayern.

Dagegen hält Didi Hamann das Kane-Paket des FC Bayern für überzogen und meint: „Zu viel Geld“. Allerdings könnte auch eine Rekordablöse am Ende nicht ausreichen, denn Levy will seinen Superstar wohl gar nicht verkaufen: Was, wenn Kane ein Traum bleibt? Diese Alternativen hat der FC Bayern. (ck)