Borussia Dortmund bangt um Einsatz von Reus gegen Hannover

Fußball-Bundesligist Borussia Dotmund bangt vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) um den Einsatz von Marco Reus.

Dortmund - „Es könnte sein, dass er fehlt“, sagte BVB-Trainer Peter Stöger am Freitag. Reus war am Vortag beim Achtelfinal-Aus des Revierclubs in der Europa League gegen FC Salzburg wegen Adduktorenbeschwerden zur Pause ausgewechselt worden. Er hatte erst Mitte Februar nach über achtmonatiger Zwangspause sein Comeback gefeiert.

Ebenfalls fraglich ist das Mitwirken von Christian Pulisic (Infekt) und Ömer Toprak (muskuläre Probleme). Beide Profis waren in Salzburg kurzfristig ausgefallen. „Ich kann nicht 100-prozentig sagen, dass sie dabei sind“, kommentierte Stöger. Dagegen steht Jadon Sancho vor einer Rückkehr in den Kader.

