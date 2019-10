DFB-Pokal im Live-Ticker: Welche Borussia zieht ins Achtelfinale ein?

Kurz nach dem Bundesliga-Duell kommt es in Dortmund erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Borussias. Kann Gladbach die Formkrise des BVB ausnutzen? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-), Mittwoch, 20.45 Uhr

Borussia Dortmund: - Bank: - Borussia Mönchengladbach: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Benjamin Cortus

+++ Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Live-Ticker. Am Mittwoch, 30. Oktober, kommt es ab 20.45 Uhr zum Duell der beiden Borussias, wenn in der zweiten Runde die Dortmunder auf Mönchengladbach treffen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. +++

Live-Ticker: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal

Dortmund - Innerhalb von zwei Wochen treffen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in einem Pflichtspiel aufeinander. Nach dem 1:0-Erfolg des BVB kommt es zu einer Revanche in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Vorzeichen lassen auf eine spannende Partie hoffen: Bereits der knappe Heimerfolg für das Team von Lucien Favre kam etwas glücklich zustande.

Und auch danach lief es für die Schwarz-Gelben alles andere als optimal: Der verdienten Pleite in der Champions League bei Inter Mailand folgte ein blutleerer Auftritt im Revierderby beim FC Schalke 04. Der Schweizer Coach sieht sich mittlerweile von einigen Experten der Kritik ausgesetzt. Vorgeworfen werden dem früheren Gladbach-Trainer unter anderem Fehler bei der Aufstellung sowie der taktischen Einstellung.

Zuletzt äußerte der Ex-Dortmunder Michael Rummenigge Bedenken an der Einstellung seines früheren Klubs, außerdem attackierte er Julian Brandt harsch.

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Gäste mit Formanstieg

Die Gäste von Borussia Mönchengladbach befinden sich dagegen im Aufwind: Den Tiefpunkt der bisherigen Saison, eine Heimklatsche gegen den österreichischen Underdog Wolfsberger AC, hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose verdaut. Seit dem Debakel konnte Gladbach vier von sieben Partien gewinnen. Die Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt haben die Rheinländer mit 4:2 siegreich gestaltet und sind derzeit auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle zu finden.

+ Dortmund und Mönchengladbach trafen bereits am vorletzten Wochenende aufeinander. Resultat: 1:0 für den BVB. © AFP / INA FASSBENDER

Allerdings wird Mönchengladbach derzeit von Verletzungssorgen geplagt und der Krankenstand hat sich jüngst um zwei Spieler erweitert: Im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund muss Trainer Rose nun auch auf Breel Embolo und Tony Jantschke verzichten. Stürmer Embolo wird wegen eines Muskelfaserrisses wohl noch länger ausfallen, Verteidiger Jantschke könnte zeitnah zurückkommen. Mit den Ausfällen von Embolo und Jantschke stehen Borussia Mönchengladbach elf Profis nicht zur Verfügung.

Dortmund - Gladbach im Ticker: Auch Dortmund mit Personalproblemen

Doch muss auch Gegner Borussia Dortmund auf manchen Leistungsträger verzichten. Torjäger Paco Alcácer, der zuletzt aufgrund von Problemen an der Achillessehne nicht mitwirken konnte, steht dem Favre-Team weiter nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fehlt Linksverteidiger Marcel Schmelzer. Noch offen ist unterdessen das Comeback von Roman Bürki, der seinen grippalen Infekt noch nicht auskuriert hat.

Bei tz.de* sagen wir Ihnen, wie Sie das Duell Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Live-Stream sehen können.

