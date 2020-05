Erling Haaland: Real Madrid bietet angeblich sieben Spieler für Dortmunder Sturm-Juwel

Erling Haaland ist bei europäischen Top-Klubs heißbegehrt. Besonders Real Madrid soll sich um den Norweger bemühen. Alle News zu den Transfergerüchten.

Dortmund - Er ist so etwas wie die Defintion von perfekter Winterneuzugang: Erling Haaland (19) erzielte in 14 Pflichtspielen 13 mitunter spektakuläre Treffer für seinen neuen Klub Borussia Dortmund. Dank einer Ausstiegsklausel musste der BVB im Januar nur 20 Millionen Euro an RB Salzburg überweisen. Mittlerweile schätzt „Transfermarkt.de“ seinen Marktwert auf 72 Millionen.

Obwohl Dortmund mit Ausstiegsklauseln bei eigenen Spielern schlechte Erfahrungen gemacht - man denke nur an Nuri Sahin und Mario Götze, die für zehn beziehungsweise 37 Millionen zu Real Madrid und zum FC Bayern* wechselten - besitzt wohl auch Haaland eine solche Klausel. Die „Sport Bild“ hatte berichtet, dass diese bei 75 Millionen Euro liegt und ab Sommer 2022 greifen soll, was spanische Medien jedoch teilweise bestritten.

+ Kann der BVB Top-Talent Haaland halten? © dpa / Federico Gambarini

Sieben auf einen Streich für Haaland? Wildes Real-Gerücht macht die Runde

Die Zeitung „AS“ berichtete, dass nur eine mündliche Vereinbarung zwischen dem BVB und Haalands BeraterMino Raiola existiere. Demnach soll Dortmund bei einem entsprechenden Angebot sogar schon im Sommer gesprächsbereit sein. „Marca“ hatte enthüllt, dass Real im Sommer eine Großoffensive starten will und Haaland gemeinsam mit Kylian Mbappé von Paris St. Germain verpflichten will.

Dass es eine Klausel gibt, will auch das spanische Portal „Defensa Central“ wissen. Das Medium berichtete, dass die Westfalen nach seiner Leistungsexplosion Haalands Gehalt erhöhen und die Ausstiegsklausel auf 100 Millionen Euro anheben wollen.

Glaubt man wiederum „Don Balon“, will Real Haaland um jeden Preis und hat vor Mit-Interessenten, wie Manchester United, Paris SG und Juventus Turin, ausstechen. Zuletzt grassierte das wilde Gerücht, dass Real bereit sei, ganze sieben Spieler gegen Haaland zu tauschen. Es soll sich um Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Brahim Díaz, Takefusa Kubo, Óscar Rodríguez, Dani Ceballos und Bayern-Leihgabe Álvaro Odriozola handeln. Das Portal ist allerdings für fragwürdige Transfergerüchte berüchtigt.

Hakimi: Bleibt er bei einem Haaland-Transfer zu Real Madrid in Dortmund?

Da scheint es schon wahrscheinlicher, dass die Zukunft von Achraf Hakimi (21) mit Haalands verknüpft wird. „AS“ berichtete, dass der aktuell von Real an den BVB verliehene Hakimi bei einem erfolgreichen Haaland-Transfer erneut an Dortmund verliehen werden könnte, womöglich sogar für mehrere Jahre. Mit Dani Carvajal seien die Madrilenen ohnehin auf der Rechtsverteidigerposition ordentlich besetzt.

+ Im Trikot von RB Salzburg machte Haaland internatinonal erstmals in großem Stil auf sich aufmerksam. © AFP / STRINGER

Noch jedenfalls spielt Haaland für Dortmund - doch es wirkt so, als wolle Real Madrid nichts unversucht lassen, damit der Norweger möglichst bald im Bernabeu netzt.

Rubriklistenbild: © dpa / Federico Gambarini