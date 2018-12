Champions League im Live-Ticker: Schalke müht sich gegen Moskau - Tedesco muss früh wechseln

Champions League am Dienstag live im Ticker: Borussia Dortmund trifft auswärts auf den AS Monaco, der FC Schalke 04 empfängt Lokomotive Moskau in der Veltins-Arena.

Am Dienstag, 11. Dezember 2018, steigt der sechste und letzte Vorrundenspieltag der Gruppenphase der Champions League.

Der FC Schalke 04 empfängt bereits um 18.55 Uhr Lokomotive Moskau.

Für S04 ist das Weiterkommen in der Gruppe D bereits gesichert, Lokomotive Moskau kann durch viel Glück noch auf das Achtelfinale hoffen. Schalke ist sicher Zweiter.

Borussia Dortmund trifft um 21 Uhr auswärts auf den AS Monaco. Sie können live im TV und Live-Stream zusehen, wie tz.de* erklärt.

Auch der BVB ist bereits weiter. Dortmund kann bei einem Sieg sogar noch Gruppensieger werden, wenn Atletico Madrid zeitgleich nicht gewinnt.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergeb 18.55 Uhr D FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau 0:0 (0:0) 21.00 Uhr A AS Monaco - Borussia Dortmund -:- (-:-)

34. Minute: Tatsächlich gibt es mehr über Fouls und Standards zu berichten als über spielerische Höhepunkte. Doch auch daraus können beide Mannschaften bisher keine Gefahr generieren.

29. Minute: Dicker Bock von Barinov in der eigenen Hälfte. Konoplyanka spritzt dazwischen, doch der Russe jagt dem Schalker hinterher und stoppt ihn am Rande des Sechzehners.

27. Minute: Auf der anderen Seite gibt es dann die Gelbe Karte. Suat Serdar zieht seinen Gegenspieler am Trikot. Der anschließende Freistoß entspricht jedoch dem bisherigen Spiel. Absolut ungefährlich.

23. Minute: Zwei Lichtblicke auf Seiten der „Königsblauen“ - und zwar durch den Jüngsten auf dem Feld - Benjamin Goller. Erst eine schöne Bewegung am Sechzehner, mit dem er die Lok-Abwehr verlädt, dann ein dynamischer Lauf aus rechts. Sowohl sein Abschluss als auch sein Pass nach den jeweiligen Aktionen werden jedoch abgeblockt.

20. Minute: Wirklich schön ist das hier bisher nicht anzusehen. Torraumszenen vermissen wir bisher schmerzlich. S04 hat jedoch mehr vom Spiel, das Tempo fehlt aber.

16. Minute: Für Mendyl geht es nach der Aktion nicht mehr weiter. Abdul Rahman Baba kommt. Ein weiterer angeschlagener Spieler für Domenico Tedesco. Das dürfte dem Schalke-Coach gar nicht gefallen.

13. Minute: Böses Foul von Barinov an Mendyl. Der Russe räumt den Schalker an der Außenlinie ab. Schiedsrichter Sidiropoulos verzichtet zwar auf Gelb, doch die wäre hier durchaus angebracht gewesen.

11. Minute: Suat Serdar zieht mit einem schönen Solo in die Mitte und lässt dabei zwei Gegenspieler stehen. Sein Flachpass auf den rechten Flügel landet jedoch mit Fuß eines Moskau-Verteidigers. Die Präzision bei den Schalkern fehlt noch.

7. Minute: Die Hausherren halten den Ball bisher ansehnlich in den eigenen Reihen, Moskau hält sich noch zurück.

5. Minute: Erster Abschluss der Schalker durch Mendyl - wenn man das so nennen kann. Nach einer langen Flanke von der rechten Seite versucht sich der Marokkaner mit einer Direktabnahme, trifft den Ball jedoch nicht wirklich.

2. Minute: Direkt am Anfang eine unschöne Szene. Naldo knallt mit Eder zusammen. Der Moskau-Stürmer muss kurz behandelt werden, es geht jedoch weiter für ihn.

1. Minute: Der Ball rollt, es geht los auf Schalke!

Champions League im Live-Ticker | FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau: S04 beginnt mit Debütant Goller

18.50 Uhr: Ein Jubiläum und eine positive Bilanz, die den Schalkern heute durchaus Mut machen dürfte. S04 bestreitet heute sein 100. Europa-Pokal-Heimspiel. 63 davon konnte „Königsblau“ gewinnen.

100 - @s04 bestreitet heute sein 100. Europapokal-Heimspiel, 63 der bisherigen 99 konnte Schalke gewinnen. Geschichte. #S04LMFC pic.twitter.com/FXtc0dlZrg — OptaFranz (@OptaFranz) 11. Dezember 2018

18.42 Uhr: Besondere Ehre für den beiden erwähnten Rückkehrer Höwedes und Farfan. Vor Anpfiff der Partie verabschieden die Schalker ihre Ex-Helden „noch einmal“ mit einem Erinnerungsfilm, Blumen und Fotos.

18.32 Uhr: Auch wenn der FC Schalke mit einem Sieg nicht mehr auf Platz 1 in der Gruppe D springen kann, dürften die „Knappen“ nach dem verlorenen Derby am Samstag auf einen Erfolg pochen. Den letzten Sieg konnte die Elf von Demnico Tedesco am 24.11. im Heimspiel gegen den FC Nürnberg einfahren.

18.17 Uhr: Und auch die Aufstellung der Gäste wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Benedikt Höwedes steht bei seiner emotionalen Rückkehr zu alter Wirkungsstätte in der Startelf. Auch der Ex-Schalker Jefferson Farfan beginnt bei den Gästen. So spielt Lokomotive Moskau:

Guilherme – Höwedes, Kvirkvelia, Rybus – Denisov, Barinov – Krychowiak, Lysov – Farfan, Al. Miranchuk – Eder

18.09 Uhr: Damit soll also der junge Benjamin Goller Schalkes Sturm-Probleme nach der Verletzung von Guido Burgstaller lösen. Für den 19-Jährigen, der bisher nur in der A-Junioren-Bundesliga West und in der UEFA Youth League zum Einsatz kam, ist es das Profidebüt.

18.00 Uhr: Die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da. So lässt Coach Domenico Tedesco spielen:

Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Schöpf, Mendyl - Serdar, Mascarell - Goller, Teuchert, Konoplyanka

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 6. Spieltag der Champions League! Wir berichten an dieser Stelle von den beiden Dienstagsspielen der deutschen Vertreter in der Konferenz, Sie verpassen also nichts.

Gruppe A der Champions League: Borussia Dortmund gegen AS Monaco

Obwohl es für die beiden Mannschaften Borussia Dortmund und den AS Monaco in der Dienstagspartie der Königsklasse scheinbar um nichts mehr geht, dürften sich Fans trotzdem auf das Match in Monaco freuen. Während der BVB bereits sicher im Achtelfinale der Champions League steht, ist der AS Monaco aus dem Turnier ausgeschieden. Trotzdem dürfte sich ein Sieg für die Borussen durchaus lohnen, als Tabellenzweiter ist ein Gruppensieg nämlich absolut im Bereich des Machbaren. Angepfiffen wird die am Dienstag um 21 Uhr im Stade Louis II in Monaco.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Atletico Madrid 5 4 0 1 9:6 +3 12 2. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:2 +6 10 3. FC Brügge 5 1 2 2 6:5 +1 5 4. AS Monaco 5 0 1 4 2:12 −10 1

Titel nicht abgeschrieben: Robben will Dortmund bis zur Winterpause auf die Pelle rücken.

Gruppe D der Champions League: FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau

Während Schalke als Gruppenzweiter bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert ist, müssen die Gäste aus Russland um ein Weiterkommen zittern. Lokomotive Moskau muss nicht nur die Partie am Dienstag für sich entscheiden, der FC Porto muss parallel dazu gegen Galatasaray Istanbul gewinnen. Der Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird um 18.55 Uhr erfolgen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. FC Porto 5 4 1 0 12:4 +8 13 2. FC Schalke 04 5 2 2 1 5:4 +1 8 3. Galatasaray Istanbul 5 1 1 3 3:5 −2 4 4. Lokomotive Moskau 5 1 0 4 4:11 −7 3

Auf tz.de erfahren Sie, wie Sie die Partie des Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

