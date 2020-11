Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München live im TV und Live-Stream

Der FC Bayern München gastiert am 7. Spieltag in der Bundesliga beim BVB. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Dortmund - Der nächste Spieltag in der Bundesliga steht an und es kommt zum Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle von Punkten her gleichauf, der FCB hat aber das bessere Torverhältnis und steht deshalb knapp vor dem BVB an der Spitze der Tabelle.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Mit Spannung erwartetes Spitzenspiel

Beim FC Bayern München hat es nach dem Triumph in der Champions League in der vergangenen Saison keinen Spannungsabfall gegeben, die Mannschaft von Trainer Hansi Flick eilt weiter von Sieg zu Sieg. Lediglich die TSG Hoffenheim schaffte es, den Deutschen Rekordmeister in der laufenden Saison zu schlagen. Ansonsten holten die Bayern souverän die Punkte und setzten zudem mit Kantersiegen gegen Atletico Madrid und Red Bull Salzburg für Ausrufezeichen. Durch den breiten Kader kann Trainer Flick rotieren, ohne dass die Qualität geringer wird. Im Spiel beim 1. FC Köln wurden beispielsweise Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Lucas Hernandez geschont.

Borussia Dortmund ist dem FC Bayern München in der Bundesliga auf den Fersen und könnte bei einem Heimsieg in der Tabelle vorbeiziehen. Federn lassen musste der BVB in der Liga nur in Augsburg, wo es trotz drückender Überlegenheit eine 0:2-Niederlage gab. Das schwächste Spiel absolvierte die Mannschaft von Trainer Favre allerdings in der Champions League, als man bei Lazio Rom mit 1:3 verlor. Personell sieht es gut aus in Dortmund. Emre Can ist nach seiner Covid-19-Erkrankung zurück. Lediglich hinter dem Einsatz von Mats Hummels steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Innenverteidiger leider unter muskulären Problemen.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Spiel findet ohne Zuschauer statt

Im letzten Bundesliga-Duell der beiden Kontrahenten konnte der FC Bayern München mit 1:0 bei Borussia Dortmund gewinnen. Torschütze des Tages war Joshua Kimmich, der damit eine Vorentscheidung auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft herbeiführte. Wie beim vergangenen Spiel auch, wird die Partie am Samstag ohne Zuschauer ausgetragen.

Anpfiff des 7. Bundesliga-Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist am Samstag, den 7. November 2020, um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Wir zeigen Ihnen hier, wo und wie Sie den BVB gegen Bayern live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist beim Pay-TV-Sender Sky live im TV zu sehen.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich die Bundesliga-Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN