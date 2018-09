Borussia Dortmund schafft 7:0-Kantersieg gegen Nürnberg

Kassel. Das war er dann also, der zweite Teil des ersten Wochenspieltags. Und der Dortmunder Kantersieg gegen Nürnberg überstrahlte alle anderen Ergebnisse des Abends. Die Schnellcheck-Konferenz.

Ein Derby sorgt ja häufig für Aufreger. Wie sah es aus bei Düsseldorf gegen Leverkusen?

Was es zumindest gab: eine ordentliche Rudelbildung kurz vor der Pause. Da wurde gerangelt, geschubst, gefallen. Schiedsrichter Manuel Gräfe sah sich das in aller Ruhe an. Motto: Was soll ich mich noch ins Getümmel stürzen? Nahm dann Kontakt mit Köln auf, verteilte dreimal Gelb – und Ruhe war. Souverän gelöst!

Souverän klingt auch Bayers 2:0. Beide Tore erzielte Kevin Volland nach der Pause (51. und 60.). Ganz so leicht war es aber nicht. Vor der Pause hatte die Fortuna zahlreiche gute Chancen, aber kein Abschluss-Glück. Die Aufholjagd brachte nur noch das 1:2 in der Nachspielzeit. Rouwen Hennings, Foulelfmeter. Bayer hat mit der gelösten Nachbarschafts-Aufgabe den Fehlstart kompensiert.

Gab es Kurioses an diesem Spieltag?

Aber hallo. Sonst würden wir ja nicht fragen. In Dortmund stieg Nürnbergs Yuya Kubo hart gegen Achraf Hakimi ein. Der Japaner sah Gelb.

Jetzt werden Sie natürlich fragen: „Ja, und? Was soll da so kurios sein?“ Na dies: Es waren gerade erst 29 Sekunden gespielt. 29 SEKUNDEN!

Da musste wohl jemand ein Zeichen setzen.

Zeigten Nürnbergs Zeichen in Dortmund auch Wirkung?

Nun ja, Dortmund setzte auch frühe Zeichen. Richtungsweisendere als ein kurios frühes Gelb. Die Borussia machte aus dem ersten schönen Angriff gleich mal ein Tor. Jacob Bruun Larsen veredelte die stilvolle Vorarbeit von Christian Pulisic mit einem gefühlvollen Heber. Neun Minuten waren da gespielt.

Und es wurde noch richtungsweisender. Marco Reus schloss in der 32. Minute aus 20 Metern ab – 2:0. Und apropos Zeichen setzen. Das hat mal so gar nicht geklappt. Denn kurz nach der Pause machte wer das 3:0 für den BVB? Genau, Hakimi. Und das in seinem ersten Bundesligaspiel. Das muntere Scheibenschießen ging weiter.

Nach einem großartigen Spielzug und Doppelpass mit Bruun Larsen erzielte Reus das 4:0 (58.). War’s das? Natürlich nicht. Abwehrchef Manuel Akanji legte noch das 5:0 nach (74.). Jadon Sancho machte schließlich das halbe Dutzend voll (85.). Und Julian Weigl traf zum 7:0 (88.). Dortmunds deutliches Zeichen an die Konkurrenz: Kantersieg.

Was war denn auf den anderen Plätzen so los?

Auf jeden Fall nicht so viel wie in Dortmund. In Mönchengladbach wehrte sich Frankfurts Torhüter Kevin Trapp lange Zeit allein gegen den stürmischen Galopp der Fohlen. Doch gegen den Hammer von Alassane Plea (56.) und den Tunnel von Thorgan Hazard (65.) hatte er keine Chance mehr. Zwar verkürzte Ante Rebic noch einmal (74.). Gladbachs Nico Elvedi machte dann aber den Deckel auf die Partie (85.).

In Leipzig feierte der begnadigte Jean-Kevin Augustin nach Einwechslung mit dem Treffer zum 2:0 eine tolle Rückkehr. Vorher hatte Willi Orban RB auf Kurs gebracht (54.+1). Und nicht zu vergessen: Mainz gegen Wolfsburg gab es ja auch noch. Das Spiel blieb torlos. So. Das war’s.

Gingen die Fan-Proteste gegen Anstoßzeiten und Kommerzialisierung weiter?

Ja, gingen sie. Aber: Es gab auch eine Art Protest gegen den Protest. Die Anhänger von RB Leipzig sangen, als alle anderen schwiegen. Ob diese Anti-Haltung gegen die Anti-Haltung bei einem Klub, der in der deutschen Fan-Szene ein – sagen wie mal – nicht so großes Ansehen genießt, für größere Akzeptanz sorgt? Unsere Antwort? Wir schweigen!

Und wie war die Konferenzschaltung im TV?

Achtung, an dieser Stelle schalten wir um zum Werbeblock in der Halbzeitpause. Und zum Waschmittel, das so gut riecht, dass die Bayern ihre Trikots nicht tauschen wollen. Doch Vorsicht: Lassen Sie sich nicht täuschen. Wer tauscht schon in der Halbzeitpause sein Trikot?