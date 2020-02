Herzerwärmendes zum Valentinstag: Dortmund schlägt Frankfurt 4:0

Piszczek eröffnet den Torreigen

+ © Ina Fassbender/afp Jubel hier, Ernüchterung da: Während Dortmunds Lukasz Piszczek (Mitte) für sein Tor zum 1:0 gefeiert wird, dreht sich Frankfurts Timothy Chandler (rechts) enttäuscht ab. © Ina Fassbender/afp

Dortmund gegen Frankfurt am Valentinstag – Fußballer-Herz, was willst du mehr? Das Bundesliga-Duell des Tabellendritten gegen den Neuntplatzierten ging letztlich vor 81 000 Zuschauern mit 4:0 (1:0) an die gastgebende Borussia, die nach zwei Niederlagen zuletzt wieder in die Erfolgsspur fand und auf Rang zwei sprang. Unser Schnellcheck: