Dortmund verliert gegen Benfica im Elfmeterschießen - Bayern unterliegt Juventus

Pittsburgh/Philadelphia - Dortmund hat unter Trainer Lucien Favre die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der BVB verlor sein drittes und letztes Spiel im International Champions Cup (ICC) vor 16.171 Zuschauern am Heinz Field in Pittsburgh/Pennsylvania gegen den portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon mit 3:4 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (2:0) gestanden.

Ein schneller Doppelpack von Maximilian Philipp (20. und 22.) brachte die Dortmunder in Führung, in der zweiten Spielhälfte glichen Andre Almeida (51.) und Alfa Semedo (69.) für die Portugiesen aus. Im Elfmeterschießen scheiterten Sergio Gomez und Alexander Isak für den BVB. Damit schließt der BVB den ICC nach zuvor zwei Siegen gegen den englischen Meister Manchester City (1:0) und dem FC Liverpool (3:1) mit sieben Punkten ab.

+ Juve-Torschütze Andrea Favilli (l.) zieht ab, Javi Martinez kann nicht mehr eingreifen. © AFP / Drew Hallowell

Bayern München ist mit einer Niederlage in seine USA-Reise gestartet. Das Team von Trainer Niko Kovac unterlag am Mittwoch (Ortszeit) Italiens Rekordchampion Juventus Turin 0:2 (0:2). Sorgen machte zudem die Verletzung von Javi Martinez, der nach einem Zusammenstoß mit Turins Doppeltorschützen Andrea Favilli bereits in der 37. Minute ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht noch aus.