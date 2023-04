Borussia Dortmund vor überraschender Verpflichtung von Neuzugang aus Spanien?

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison und offenbar fündig geworden.

Update vom Samstag, 22. April, 23.00 Uhr: Yunus Musah vom FC Valencia steht offenbar im Visier in Borussia Dortmund, wie das Online-Portal 90min berichtet. Der US-amerikanische Nationalspieler soll auch beim FC Liverpool auf dem Zettel. Seine festgeschriebene Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro. Die sportlich und finanziell stark gebeutelten Spanier dürften aber gesprächsbereit sein.

Yunus Musah vom FC Valencia © IMAGO/Colas Buera / PRESSIN

Erstmeldung: Dortmund - Die Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein und es wird langsam ernst im Kampf um Meisterschaft, internationale Plätze und den Klassenerhalt. In der Partie Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt geht es für beide Klubs noch um sehr viel, die Gastgeber wollen nach einem Jahrzehnt endlich wieder deutscher Meister werden und die Gäste wollen zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für den Europapokal schaffen.

„Momentan stecken sie in einer Ergebniskrise, die Leistungen sind trotzdem gut. Im Hinspiel haben wir ihre Qualitäten gesehen. Wir müssen mit Gier und einer Portion Wut ins Spiel gehen, um die Begegnung zu gewinnen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen EIntracht Frankfurt.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

„Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir alle bereit sein, den Extrameter zu gehen. Wir müssen alles investieren, um unsere Ausgangsposition zu nutzen. Dazu braucht es einen Heimsieg am Samstag“, so der Dortmund-Coach weiter, der heiß ist auf die Meisterschaft: „Es sind noch sechs Spiele. Wir wollen diese Chance mit allem, was wir haben anpacken, um es wahr werden zu lassen. Das müssen wir am Samstag auf dem Platz zeigen.“

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim BVB. © IMAGO/Revierfoto

„Uns fehlen nicht nur die Tore von Daichi und Jesper, sondern auch nach Standards. Daran haben wir in dieser Woche jeden Tag gearbeitet. Keine Mannschaft kann auf diese wichtige Facette verzichten. Defensiv haben wir uns dahingehend gefangen“, sagte SGE-Trainer Glasner vor dem Duell mit dem BVB und lobt den kommenden Gegner: Der BVB hat eine sehr klare Spielanlage sowie Tempo über außen und mit Sebastien Haller einen robusten Stürmer im Zentrum. Aber wir werden nicht die weiße Fahne hissen.“

Das Spiel des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 22. April 2023, in Dortmund statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Samstag, 22. April 2023 , um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

