Gladbach gegen Inter: Manager Eberl verrät emotionales Geheimnis von Borussen-Star

Borussia Mönchengladbach darf nach Jahren wieder in der Champions League ran. Zum Auftakt geht es gleich ins Guiseppe-Meazza-Stadion zu Inter Mailand. Die Stimmen zum Spiel.

Borussia Mönchengladbach muss im ersten Spiel in der Gruppe B bei Inter Mailand ran

muss im ersten Spiel in der Gruppe B bei ran Für den Fohlen ist es nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Königsklasse

ist es nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Daher wird es genügend Gesprächsbedarf geben. Wir fassen die Stimmen von Sky und DAZN zusammen

München - In der Saison 2015/16 schied Borussia Mönchengladbach* sang- und klanglos als Gruppenletzter aus der Champions League aus. Im Jahr darauf lief es dann ein wenig besser. Mit Platz 3 überwinterte man immerhin in der Europa League* - also qualifizieren sich die Fohlen in dieser Saison für das Achtelfinale?

Wenn es nach Borussia-Boss Max Eberl geht, „wäre jetzt die logische Reihenfolge, dass wir dieses Mal Zweiter werden“. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass die Gruppengegner Real Madrid, Inter Mailand und Shachtjor Donezk heißen. Zum Auftakt geht‘s für die Elf von Marco Rose* nach Mailand.

„Auf uns wartet eine große Herausforderung“, so der Fohlen-Coach: „Inter ist eine absolute Top-Mannschaft, die in Europa weit vorne mit dabei ist. Wir wollen trotzdem unsere Chance suchen und müssen dafür frech auftreten. Wir wollen unangenehm sein.“

Man darf gespannt sein, wie die Aussagen von Rose sind, wenn die 90 Minuten absolviert sind. Wir fassen für Sie alle Stimmen der Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach zusammen.

Max Eberl (Manager, Borussia Mönchengladbach) vor der Partie bei Sky über ...

... den Gegner: „Wir spielen heute gegen eine Männer-Mannschaft! Das müssen wir auf jeden Fall dagegenhalten. Italienische Mannschaften sind immer schwer zu spielen.“

... Alassane Plea: „Er ist ja am Wochenende Vater geworfen, da erhoffen wir uns natürlich den Baby-Boost.“

... den Büchsenwurf von 1971: „Das kam nach der Auslosung natürlich alles wieder hoch. Wenn man bei Borussia angestellt ist, beschäftigt das einen natürlich immer.“

