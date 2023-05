„Bitterer“ Sarr-Moment an der Seitenlinie: Tuchel ändert im letzten Moment seine Meinung

Von: Antonio José Riether

Beinahe wäre Bouna Sarr erstmals in dieser Saison eingesetzt worden. Dann überlegte es sich Cheftrainer Thomas Tuchel im letzten Moment doch anders.

München - Vier Spieltage stehen noch aus, der FC Bayern befindet sich jedoch noch mitten im Bundesliga-Titelkampf. Sollten sich die Münchner die Meisterschaft am Ende sichern, wäre die Erleichterung bei den Spielern groß. Bei einem Profi wäre die Freude wohl getrübt, da dieser in der laufenden Saison noch keine Sekunde auf dem Feld stand: Bouna Sarr verbrachte die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank. Auch eine Einwechslung gegen Hertha BSC blieb ihm verwehrt. Dabei sah alles nach seinem ersten Einsatz aus.

Bouna Sarr Geboren: 31. Januar 1992 in Lyon (Frankreich) Beim FC Bayern seit: Oktober 2020 Position: Rechter Verteidiger Länderspiele: 13 für Senegal

Bona Sarr: Gnabry-Treffer verhinderte seinen ersten Einsatz in dieser Saison

Am vergangenen Sonntag war viel Geduld gefragt, als der Tabellenletzte Hertha BSC beim Rekordmeister FC Bayern gastierte. Die Münchner wollten sich die Tabellenführung mit einem Sieg wiederholen, nachdem der direkte Konkurrent BVB gepatzt hatte. Doch nach mehr als einer Stunde stand es in der Allianz Arena noch 0:0 zwischen den beiden Teams.

Bayern-Coach Thomas Tuchel wollte seiner Mannschaft wohl einen besonderen Impuls geben und holte sich den 18 Jahre jungen Angreifer Mathys Tel sowie Rechtsverteidiger Bouna Sarr an die Seitenlinie. Während die beiden Akteure die letzten Anweisungen für die Partie bekamen, erzielte Serge Gnabry in der 69. Spielminute den erlösenden 1:0-Führungstreffer für die Bayern. Tuchel sah folglich von seinem Plan ab und schickte die beiden Ersatzspieler wieder zum Warmmachen.

Bouna Sarr verpasst ersten Saisoneinsatz – einziger Bayern-Feldspieler ohne Spielminuten

Als der Coach in der 74. Minute den vorletzten Wechsel vornahm, musste Sarr zusehen, wie sein Konkurrent Josip Stanisic für Noussair Mazraoui in die Partie kam. Der 31-Jährige wurde auch bei der fünften und letzten Einwechslung aufseiten der Bayern übersehen, stattdessen kam Mathys Tel nach 82 Minuten für Kingsley Coman, der wenige Minuten vorher den zweiten Treffer des Tages erzielt hatte.

Für Sarr war es also ein Nachmittag zum Vergessen. Der senegalesische Nationalspieler ist der einzige Feldspieler im Profikader der Münchner, der bislang weder im DFB-Pokal, noch in der Champions League oder in der Bundesliga zum Einsatz kam. Selbst der 17-jährige Arijon Ibrahimovic oder der mittlerweile in die Niederlande verliehene Teenager Gabriel Vidovic durften jeweils Spielminuten in der Liga sammeln.

Rechtsverteidiger Bouna Sarr ist Dauerreservist beim FC Bayern. © Ulrich Wagner/imago

„Das war schon bitter“: Bouna Sarr trauert um seine verpasste Saisonpremiere

Sarr, der von November bis Februar aufgrund einer Knie-Operation fehlte, muss also weiter auf seinen ersten Einsatz warten. Gegenüber Bild äußerte sich der amtierende Afrikameister zu der unglücklichen Aktion. „Das war schon bitter! Der Trainer hat durch das Tor seine Meinung geändert. Dann bin ich nicht mehr reingekommen“, fasste er die Umstände der gescheiterten Einwechslung zusammen.

Sarr, der noch bis Sommer 2024 an den FC Bayern gebunden ist, kam 2020 für acht Millionen Euro von Olympique Marseille nach München. Seine Ablöse konnte er in fast drei Jahren beim Serienmeister jedoch nicht rechtfertigen. Stattdessen lehnt er seit einiger Zeit Angebote anderer Vereine ab und scheint seinen Vertrag trotz seiner fehlenden Einsatzzeiten aussitzen zu wollen.

Bouna Sarr: Letzter Einsatz des Dauerreservisten liegt fast 14 Monate zurück

Der 13-malige Nationalspieler scheint seine Rolle in der Mannschaft als Herausforderung zu sehen. Zum letzten Mal stand er im März 2022 auf dem Feld, als die Bayern im Champions-League-Achtelfinale mit 7:1 gegen Salzburg gewannen, seitdem wartet der gebürtige Lyoner geduldig auf seine Chance.

„Das muss ich akzeptieren. Es geht darum, dass ich weiter hart arbeite und mich dem Trainer anbiete“, meinte der Defensivmann weiter. Vier Spiele bleiben ihm noch, um seine Saisonpremiere zu feiern. Sollte das Titelrennen um die Schale bis zum Ende spannend bleiben, könnte Sarr die restliche Saison tatsächlich auf der Bank schmoren. (ajr)