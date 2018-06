Kurios! Brasiliens Ex-Präsident kommentiert WM aus Gefängniszelle

Was für eine kuriose Geschichte! Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva wird ab Montag bei der Weltmeisterschaft in Russland als Kommentator fungieren - aus seiner Gefängniszelle.

Sao Paolo - Prominenter Häftling als WM-Kommentator: Von seiner Gefängniszelle aus tut Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ab Montag seine Meinung über die Fußballspiele in Russland im Free-TV-Sender TVT kund. Die schriftlichen Statements des seit zwei Monaten inhaftierten Politikers, einst als Hoffnungsträger des Landes gefeiert, werden in einer täglichen Sportsendung auf dem Bildschirm eingeblendet und von einer Stimme aus dem Off vertont.

TVT ist vor allem im Großraum Sao Paulo empfangbar und wird von einem Metallgewerkschaftsbund, bei dem Lula als Anführer in den 1970er- und 1980er-Jahren politisch an Gewicht gewann, finanziert. Lula trat am 7. April in der südbrasilianischen Stadt Curitiba seine zwölfjährige Haftstrafe wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche an.



SID