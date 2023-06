Bringen sie neuen Schwung mit? Gündogan und Gosens nun beim DFB-Team

Von: Maximilian Bülau

Champions-League-Sieger: Ilkay Gündogan. © Robert Michael/dpa

Allein der Blick auf die Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim 1000. Länderspiel gegen die Ukraine am Montag reichte aus, um zu erkennen: Einer, der mit richtig viel Schwung aus der zurückliegenden Saison gekommen ist, war nicht dabei.

Ein Torhüter, der das Pokalfinale verloren hat. Drei Bayern, die zwar Meister geworden sind, aber dennoch eine enttäuschende Spielzeit hinter sich haben. Drei Dortmunder, die den Titel noch aus der Hand gaben. Ein Madrilene, der am Ende nicht mehr Stammspieler war. Dazu ein Bankdrücker aus Leipzig. Einzig Matthias Ginter und Niclas Füllkrug, gerade Torschützenkönig der Bundesliga geworden, wissen gerade wohl ansatzweise, wie es ist, ganz zufrieden zu sein.

Dementsprechend war – leider wieder einmal – der Auftritt beim 3:3 gegen die Ukraine, bei dem erst kurz vor Schluss eine Niederlage zum Jubiläum verhindert wurde. Irgendwie war es dabei bezeichnend, dass ein Joshua Kimmich nach seinem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit eine Pose einnahm, die eher zum Gewinn der Europameisterschaft gepasst hätte. In Bremen, bei einem Testspiel nach Abschluss der Spielzeit, wirkte sie aber völlig fehl am Platz. Fast reglos stand er da, die Arme ausgebreitet. Wie ein Messias, der er für den deutschen Fußball derzeit keinesfalls ist. Die deutsche Nationalmannschaft präsentierte sich jedenfalls im 22. Spiel unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick ziemlich konzeptlos. Welche Mannschaft und welcher Fußball bei der Heim-EM im kommenden Jahr zu einem Sommermärchen 2.0 führen soll? Offener denn je!

Nach einer für viele seiner Spieler enttäuschenden Saison wurde der Dreierpack gegen die Ukraine, heute in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD) und am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien vom 58-Jährigen zu einer wichtigen Standortbestimmung ausgerufen. Allein die Fußballer haben das wohl nicht so ganz umgesetzt. Wie so vieles, was sich Flick bislang von ihnen erhofft und erwartet hat. Was man vom deutschen Nationalmannschafts-Fußball jahrelang gewohnt war.

Kurzfristige Abhilfe könnten da zwei schaffen, die mit ordentlich Schwung am Mittwoch zum DFB-Team gestoßen sind: Ilkay Gündogan und Robin Gosens.

Gosens verpasste im Champions-League-Finale mit Inter Mailand zwar die Überraschung gegen Manchester City (0:1), war nach seiner Einwechslung aber ein enorm belebendes Element bei den Italienern. Und sollte Flick weiterhin mit einer Dreierkette arbeiten lassen wollen, was zwei sogenannte Schienenspieler auf den Außen zur Bedingung macht, dann dürfte Gosens bei der Umsetzung dieses eitlen und zuletzt so wackeligen Plans helfen. Zudem ist der 28-Jährige, so hört man, ja auch ein Poldi 2.0. Und ohne einen solchen Typen gibt es auch kein Sommermärchen.

Viel wichtiger für den Bundestrainer dürfte aber Gündogan werden. Der 32-Jährige, der international als einer der besten zentralen Mittelfeldspieler gefeiert wird, wurde als Kapitän und unumstrittene Stammkraft gerade Champions-League-Sieger sowie Triple-Gewinner mit Manchester City. Sein Vereinstrainer Pep Guardiola setzt immer auf ihn, wenn es wichtig wird. In der Nationalmannschaft muss sich Gündogan dagegen immer wieder beweisen – obwohl der Versuch mit Kimmich und Leon Goretzka offensichtlich gescheitert ist, zuletzt auch bei den Bayern immer schlechter funktionierte.

Gündogan ist in diesem Sommer ablösefrei und kann sich aussuchen, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. City will ihn halten, Dortmund und Barcelona ihn holen. Egal, wohin es ihn zieht: Er wird wichtig sein. Und auch für das DFB-Team könnte dieser 32-Jährige zum Messias werden. Allerdings wird er – anders als Gosens – heute noch aussetzen. Die Mission „Rettung des deutschen Fußballs“ beginnt für ihn erst am kommenden Dienstag gegen Kolumbien. (Maximilian Bülau)