Labbadia hört in Sommer in Wolfsburg auf - Ist nun der Weg frei für Schalke?

Bruno Labbadia, aktuell Trainer des VfL Wolfsburg, hört im Sommer beim Meister von 2009 auf. Das soll der Coach nach Bild-Infos der Mannschaft heute mitgeteilt haben.

Wolfsburg - Nach Informationen der Bild hört Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg im Sommer auf. Der Trainer verlängert seinen auslaufenden Vertrag angeblich nicht. Aktuell rangiert der VfL Wolfsburg auf Platz sieben.

Zuletzt wurde oft über das kritische Verhältnis zwischen Labbadia und Sportchef Jörg Schmadtke spekuliert. Der Coach soll auch schon mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden sein. Zuletzt verneinte Labbadia aber den Kontakt zu den Knappen. Der aktuelle Coach Domenico Tedesco steht vor dem Aus in Gelsenkirchen.

VfL Wolfsburg wollte den Bericht auf SID-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Labbadia arbeitet seit dem 20. Februar 2018 in Wolfsburg und führte das abstiegsbedrohte Team in der vergangenen Saison über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit zählt der VfL wieder zum Kreis der Europacup-Anwärter.

ank mit SID