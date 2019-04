Augsburg, Mainz und Leipzig: Ziel (fast) erreicht

Noch stehen vier Spieltage in der Fußball-Bundesliga aus. Doch drei Teams durften am Wochenende schon jubeln, dass es hieß: Ziel (fast) erreicht.

Während Augsburg nur noch den letzten Schritt gehen muss, hat Mainz den Klassenerhalt schon sicher. Leipzig ist die Königsklasse kaum noch zu nehmen.

Augsburg

Die einen träumten von der Tour de France, die anderen hatten einen Albtraum. Nach dem 6:0 (3:0)-Erfolg des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart sprach der Augsburger Trainer Martin Schmidt davon, den Pièce de résistance überwunden zu haben. Also so etwas wie das schwerste Wegstück zum Klassenerhalt. Schmidt fügte dann an: „Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein. Aber von der Tour de France wissen wir gut, dass diese einen Kilometer lang sein kann. Der, der sich in Sicherheit wiegt, wird noch von hinten überholt.“

Für einen Absturz auf einen Abstiegsplatz müssten die Augsburger aber noch vom VfB Stuttgart abgefangen werden. Die Schwaben liegen bei noch vier ausstehenden Partien zehn Punkte zurück. Dass die Stuttgarter das noch schaffen, ist nach der Leistung in Augsburg mehr als unwahrscheinlich. Rani Khedira, André Hahn, zweimal Philipp Max und zweimal Marco Richter machten den höchsten Sieg der Augsburger Bundesliga-Geschichte perfekt. Und sie sorgten dafür, dass Trainer Markus Weinzierl in Stuttgart entlassen wurde (mehr auf der nächsten Seite).

Mainz

Wenn der Mainzer Verteidiger Aaron Martin nicht am Ostermontag seinen 22. Geburtstag gefeiert hätte, würde er womöglich immer noch mit den Kollegen auf dem Zaun vor der 05-Fantribüne feiern. Durch den 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf sicherten sich die Rheinhessen bereits den Ligaverbleib und genossen diesen Erfolg anschließend mit den eigenen Anhängern in vollen Zügen. Mittendrin auch: Trainer Sandro Schwarz, der die Humba anstimmte und sich über die vielen fröhlichen Gesichter im 05-Fanblock freute: „Dafür machen wir diesen Job.“ Vor einem Jahr beseitigten die Rheinhessen erst Anfang Mai mit einem Erfolg bei Borussia Dortmund die letzten Zweifel.

Die Gastgeber machten am Samstag von Beginn an deutlich, dass sie diesen Sieg unbedingt wollten. Nach nicht einmal einer Minute gelang Jean-Philippe Mateta das 1:0. Später machten der Franzose (87.) sowie Karim Onisiwo (67.) den Sieg perfekt.

Leipzig

Für den ersten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere bekam Leipzigs Außenverteidiger Marcel Halstenberg eine Banane. Sehr genügsam, möchte man meinen. Doch es gab einen einfachen Grund. Der 27-Jährige hatte Hunger. „In der 47. Minute habe ich gemerkt, dass mein Bauch doch leer war. Das hätte ich natürlich nicht drei Minuten früher merken können“, sagte der Nationalspieler hinterher scherzhaft.

Gereicht hat es trotzdem für zwei Tore – eines per Elfmeter (17.) und dann sechs Minuten nach der 47. für die Entscheidung gegen Mönchengladbach. Nach dem Biss in die Banane hätte er noch Kraft für einen dritten Treffer gehabt, sagte Halstenberg nach dem Schlusspfiff. Er traf noch einmal den Pfosten. Ein drittes Tor war aber auch gar nicht mehr notwendig. Es reichte so zum 2:1-Sieg. Und bei zehn Punkten Vorsprung auf Platz fünf auch fast sicher für die Königsklasse.