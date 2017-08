HNA-Bundesliga-Check: Bayer Leverkusen

Kassel. Nach einer verkorksten Saison mit Platz zwölf will Bayer Leverkusen wieder um das internationale Geschäft.

Und das soll mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich, einem Zwillings-Paar und viel Teamgeist gelingen.

Neue und Neues: Der Werksclubs hat zwei seiner namhaftesten Spieler ziehen lassen. Hakan Calhanoglu (22 Millionen Euro, AC Mailand), Chicharito (17,5 Mio Euro) und Ömer Toprak (12 Mio, Dortmund) sind weg, zudem wurde der schon ausgeliehene Kyriakos Papadopoulos endgültig an den Hamburger SV (6,5 Mio) verkauft. Dafür kam mit Sven Bender (12,5 Mio) nur ein prominenter Neuzugang. Hinzu kommt der talentierte Dominik Kohr aus Augsburg. Die Leverkusener wollen die Abgänge vor allem aus den eigenen Reihen kompensieren. Stars und Sternchen: Große Stars haben die Leverkusen nicht mehr. Dafür einige verheißungsvolle Talente. Dazu zählen Julian Brandt, Jonathan Tah und Benjamin Henrichs, die allesamt trotz ihres jungen Alters schon in der A-Nationalelf gespielt haben. Ebenfalls für Deutschland liefen bereits Kevin Volland und Karim Bellarabi gespielt.

Die Attraktion sind sicherlich die Bender-Zwillinge. Innenverteidiger Sven und der Sechser Lars spielten zuletzt 2009 beim 1860 München zusammen. Beide stehen für Einsatz, Kampf und gehen über die Schmerzgrenze hinaus. Trainer und Taktik: Heiko Herrlich ist zurück in der Bundesliga. Der ehemalige Nationalspieler hat schon viele Hoch und Tiefs mitgemacht. Er wurde Champions-League-Sieger. Noch als Spieler überstand er durch eine Strahlentherapie einen bösartigen Gehirntumor und feierte sogar sein Comeback. Als Trainer coachte er in 22 Bundesliga-Spielen den VfL Bochum. Dann trat er kürzer, um seine Ehe zu retten.

Nach seiner Pause führte er in 18 Monaten Regensburg aus der vierten in die zweite Liga und bekam so die Chance in Leverkusen. Dort will er den Teamgeist stärken. Herrlich verspricht mehr Varibilität als sein Vorgänger Roger Schmidt. Der neue Trainer varriiert sein System je nach Gegner und Spielstand. Das war unter Schmidt anders.

Die Prognose: Zurück in die obere Tabellenhälfte

Bayer Leverkusen war mit dem zwölften Platz eine der Enttäuschungen der vergangenen Saison. Zwar ist die Qualität im Kader eher gesunken, allerdings wird Trainer Heiko Herrlich es schaffen, aus dem Team wieder eine Einheit zu formen. Mit einigen Talenten bestückt, kehrt Bayer zurück in die obere Tabellenhälfte.

Bayer Leverkusen landet im HNA-Bundesliga-Check auf dem 7. Platz.