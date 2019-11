Bundesliga-Aufreger: Frankfurt-Kapitän attackiert Freiburgs Trainer Streich - Jagdszenen und Doppel-Rot

In der Schlussphase der Bundesligapartie Freiburg gegen Frankfurt ist es zu wilden Szenen gekommen.

Freiburg - Im Schwarzwald-Stadion läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit, SGE-Verteidiger David Abraham eilt in Richtung Freiburger Bank, um den ins Aus getrudelte Ball zu holen. Abraham steuert in Richtung Heimtrainer Christian Streich, der die Kugel passieren lässt und dem SGE-Kapitän offensichtlich irgendetwas zuruft. Anschließend rempelt ihn Abraham per Bodycheck zu Boden.

Bundesliga: Frankfurter Spieler knöpft sich Freiburg-Coach Streich vor - Jagdszenen und Doppel-Rot

Daraufhin springt die Freiburger Bank umgehend auf und knöpft sich den Übeltäter vor. Freiburgs ausgewechselter Offensivspieler Vincenzo Grifo greift Abraham dabei ins Gesicht und wird später durch den intervenierenden Videoassistenten mit Rot vom Platz gestellt.

+ Vincenzo Grifo (r.) gehtnach Abrahams Entgleisung auf den SGE-Kapitän los - und sieht für einen Griff ins Gesicht des Verteidigers ebenfalls die rote Karte. © dpa / Patrick Seeger Bereits zuvor sieht Abraham für seine Attacke die rote Karte Schon in der ersten Halbzeit wurde Frankfurts Gelson Fernandes von Schiedsrichter Felix Brych mit gelb-rot des Feldes verwiesen. Am Ende gewinnt der SC Freiburg die Partie dank eines Petersen-Treffers mit 1:0.

Bundesliga: Eklat bei Freiburg - Frankfurt: „Ich gehe davon aus, dass er eine sehr lange Sperre bekommen wird.“

Fußball-Experte Didi Hamann verurteile bei Sky die Aktion des Argentiniers: „Der Trainer ist heilig, ist geschützt, Persönliche Attacken gegen den Trainer darf es im Fußball nicht geben. Ich gehe davon aus, dass David Abraham eine sehr lange Sperre bekommen wird. Glaube nicht, dass wir ihn vor Weihnachten noch spielen sehen.“

Frankfurts Manager Fredi Bobic beurteilte die Aktion zwar ähnlich, zeigte sich allerdings auch etwas angefressen: „Das überschattet vieles, das darf er nicht machen, das ist klar. Er hat sich provoziert gefühlt, weil der Ball an ihm (Streich, Anm. d. Red.) vorbeigegangen ist.“ Was Streich zu Abraham gesagt hat? „Das hat Sie auf jeden Fall nicht zu interessieren. Das bleibt erst einmal in der Kabine.“ Auch nach Nachfrage von Sky-Reporterin Jessica Libbertz wollte Bobic, der sehr verärgert über den Platzverweis von Fernandes war, nicht konkret antworten.

Bundesliga: Streich spricht nach Abraham-K.o.: „Ihm sind die Sicherungen durchgebrannt“

Nach Spielende stellte sich auch Christian Streich und gab bei Sky Einblicke in die Szene: „Der Ball ist schnell ins Aus gekommen und ich bin dort gestanden. Abraham ist ein extrem emotionaler Spieler und dann rennt er mich halt über den Haufen aber ... Runterfahren ... Fußball ist ein Kampfsport, auch wenn das jetzt an der falschen Stelle gezeigt wurde.“

Der Fußballlehrer versuchte alles in allem, etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, auch wenn Abraham letztlich „die Sicherungen durchgebrannt sind.“ Bereits auf dem Rasen nahm der den 33-Jährigen in die Arme - Streich scheint also nicht nachtragend zu sein.

Bundesliga: Nach Bodycheck an Christian Streich - Aussprache im Schwarzwald-Stadion

Die drei Hauptprotagonisten - Streich, Abraham und Grifo - sind nach der Partie zudem gemeinsam in die Frankfurter Kabine gegangen, um sich noch einmal auszusprechen.

Verletzungen aus dem Crash hätte der gebürtige Badener nicht davon getragen: „Meiner Schulter geht es gut, Ich habe schon versucht, meinen Körper anzuspannen, aber wenn du mit 54 Jahren von einem so jungen Büffel umgerannt wirst, kannst du dich natürlich nicht mehr halten.“

Auf der Pressekonferenz im Inneren des Schwarzwald-Stadions sagte Christian Streich schmunzelnd: „Er (Abraham, d. Red.) sagte: Ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler.“

