Purer Wahnsinn – FC Bayern ist Meister! Musiala rettet die Münchner kurz vor Schluss

Von: Marius Epp

Jamal Musiala schießt den FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft. © IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern krönt sich nach einem denkwürdigen Titel-Fight doch noch zum Deutschen Meister. Jamal Musiala ist der Held des Tages.

Bundesliga, 34. Spieltag: 1. FC Köln – FC Bayern München | 1:2

| 1:2 Musiala schießt den FC Bayern zum Titel: Siegtor kurz vor Schluss

schießt den FC Bayern zum Titel: Siegtor kurz vor Schluss Coman trifft nach acht Minuten: FC Bayern geht früh in Führung

trifft nach acht Minuten: geht früh in Führung Das Herzschlagfinale der Bundesliga zum Nachlesen im Live-Ticker.

1. FC Köln – FC Bayern München 1:2 (0:1)

Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Mazraoui - Kimmich, Gravenberch - Coman, Müller, Sané - Gnabry Tore 0:1 Coman (8.), 1:1 Ljubicic (FE, 81.), 1:2 Musiala (88.)

AUCH IN DORTMUND IST SCHLUSS! DER FC BAYERN IST DEUTSCHER MEISTER!

SCHLUSSPFIFF! In Dortmund ist das Spiel fast vorbei, Süle hat in letzter Sekunde ausgeglichen. Doch die Dortmunder brauchen noch ein Tor und die Zeit ist eigentlich abgelaufen.

92. Minute: Salihamidzic hält nichts mehr auf seinem Sitz! Zittern sich die Bayern zum Titel? Nur noch ein paar Minuten stehen auf der Uhr.

Musiala schießt den FC Bayern zum Titel: Siegtor kurz vor Schluss

88. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Musiala trifft! Dieses Bundesliga-Finale ist schlicht nicht zu toppen! Das kann alles nicht wahr sein! Sekunden nachdem Sané völlig frei vor Schwäbe scheitert, fasst sich Musiala ein Herz, dreht sich unnachahmlich um die eigene Achse und versenkt den Ball unhaltbar im langen Eck.

87. Minute: Selbst Manuel Neuer mag kaum mehr hinsehen. Die erste titellose Bayern-Saison rückt näher.

86. Minute: Verrückte Szenen spielen sich ab. Während Dortmund immer noch zurückliegt, schickt sich der FC Bayern an, die Meisterschaft zu vergeigen. Tuchel nimmt Goretzka nach 15 Minuten wieder runter – Höchststrafe! Musiala und Tel kommen rein. Die Bayern müssen alles nach vorne werfen.

81. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR für den 1. FC Köln! Unfassbar! Gnabry springt im eigenen Strafraum mit weit von sich gestrecktem Arm in den Ball, es gibt Elfmeter. Ljubicic verlädt Sommer und trifft zum Ausgleich. Borussia Dortmund ist wieder Tabellenführer.

80. Minute: ELFMETER FÜR KÖLN!

78. Minute: Das packende Bundesliga-Finale geht in die Schlussphase! Mogelt sich der FC Bayern heute zum Meistertitel? Bleibt alles wie es ist, ist der FC Bayern Meister.

76. Minute: Sané wirft sich rein, zeigt eine Menge Einsatz, bleibt dann aber doch ohne Ertrag. Doch dann hat Choupo-Moting die beste Bayern-Chance der zweiten Hälfte! Sein Schuss verfehlt den Kasten um wenige Zentimeter.

73. Minute: Köln hat die besseren Chancen! Wieder ist es eine Ecke, die gefährlich wird, Skhiri fällt der Ball vor die Füße – doch der bugsiert den Ball über das Tor. Bayern wieder im Glück.

72. Minute: Mitten in einem FC-Angriff geht die Rasen-Sprenkleranlage an. Doch das Problem ist schnell gelöst.

70. Minute: Choupo-Moting und Goretzka kommen für Gravenberch und Coman.

68. Minute: Kimmich, Gnabry – wieder wird ein Bayern-Angriff gestoppt. Köln lässt nicht mehr viel zu. Der BVB hat den Anschlusstreffer gegen Mainz erzielt. Spannend wird‘s wieder im Meister-Krimi.

66. Minute: Gravenberch liegt am Boden und lässt sich Zeit. Auf Ermahnung von Jablonski erhebt er sich und humpelt weiter. Möglicherweise muss der Niederländer raus.

64. Minute: In Dortmund hat sich bislang nichts getan, der BVB liegt nach wie vor mit 0:2 zurück. Doch ein Kölner Tor reicht, um die Dinge wieder komplett in eine andere Richtung zu lenken.

62. Minute: Choupo-Moting kommt doch nicht rein, stattdessen bringt Tuchel Cancelo für Thomas Müller.

60. Minute: Selke! Sommer darf sich nach einem Kopfball des Kölner Stürmers auszeichnen. Starke Parade! Sommer hält die Führung fest. Die Bayern wirken eigenartig gehemmt.

58. Minute: Gefällige Kombination der Bayern, Coman setzt seine Flanke auf den völlig freistehenden Sané aber etwas zu hoch an.

54. Minute: Choupo-Moting wird bei den Bayern kommen. Tuchel will einen Wandspieler, der die Bälle besser festmachen kann – aktuell gelingt das den auf dem Feld stehenden Akteuren nicht.

53. Minute: Köln steht jetzt etwas höher, der FC Bayern lauert mit seinen schnellen Spielern auf Konter. Torgefahr strahlt keine der beiden Mannschaften seit dem Wiederbeginn aus.

49. Minute: Kainz hat einen Freistoß in guter Position, doch macht nicht viel draus. Sommer geht viel Risiko im Aufbauspiel und schenkt eine Ecke her. Doch auch die bringt den Kölnern nichts ein.

47. Minute: Kimmich sucht seinen Kumpel Gnabry mit einem Chip-Pass, doch der ist ein paar Meter zu weit. Es knirscht und knarzt merklich im Maschinenraum der Bayern, doch bis jetzt reicht das, was Tuchels Elf hier anbietet.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft. Keine Wechsel bei beiden Teams.

HALBZEIT! Und kurz danach ist erstmal Schluss. Der FC Bayern geht mit einer Führung in die Pause, die Leistung kann Thomas Tuchel aber noch nicht gutheißen. Das Ergebnis in Dortmund allerdings schon: Durch den 0:2-Rückstand der Dortmunder sind die Bayern aktuell auf Meisterkurs!

45. Minute: Tor für den FC Bayern! Gnabry hat eine gute Idee, Sané einen guten Laufweg. Aus spitzem Winkel überwindet er Schwäbe! Der Jubel ist groß, doch dem Treffer war ein Handspiel vorausgegangen. Schiri Jablonski nimmt den Treffer zurecht zurück. Das wäre ein ganz, ganz wichtiges Tor gewesen.

42. Minute: In der Schlussphase der ersten Halbzeit kommt das Spiel gänzlich ohne gefährliche Szenen aus. Klar ist aber trotzdem: Der FC Bayern muss eigentlich noch eine Schippe drauflegen.

37. Minute: Es lässt sich gemächlich an Richtung Halbzeit. Die Bayern haben viele Ballverluste, das Spiel ist zerfahren. Die Führung täuscht ein bisschen über den schwächeren Auftritt der Bayern hinweg.

FC Bayern – Köln: Tuchel-Elf hält knappe Führung

34. Minute: Ob sich die frohe Kunde aus Dortmund schon bis zu den Bayern-Spielern herumgesprochen hat? Ein ganzes Stück muss die Tuchel-Elf noch gehen – unabhängig von anderen Resultaten. Führungen haben die Münchner in dieser Saison schon zu Genüge verspielt.

31. Minute: Wieder geht es schnell bei den Kölnern über Ljubicic, doch der aufmerksame de Ligt bügelt aus. Entlastung von der Bayern-Offensive gibt es für ihn momentan nicht, Gnabry, Gravenberch und Co. sind vorne zu unpräzise.

28. Minute: Es wäre gelogen, zu sagen, der FC Bayern habe hier alles unter Kontrolle. Köln bleibt forsch, auch wenn die Münchner die größeren Spielanteile haben. De Ligt, Pavard und Co. haben einiges zu tun.

24. Minute: Unfassbar, dieser Titelkampf! ALLES läuft für die Bayern bisher! Mainz hat soeben auf 2:0 gegen Dortmund erhöht.

23. Minute: Und plötzlich die Kölner! Martel findet sich nach einem gelungenen Angriff vor Sommer wieder, wird dann von Upamecano und de Ligt in die Zange genommen. Etwas überhastet versucht er es mit der Pike – drüber! Glück für die Bayern.

21. Minute: Bislang läuft im Meisterkampf alles für den FC Bayern! Der BVB hat parallel einen Elfmeter verschossen und liegt hinten.

FC Bayern schrammt haarscharf am 2:0 vorbei: Müller trifft nur den Pfosten

19. Minute: Thomas Müller trifft den Pfosten! Um ein Haar der zweite Treffer für die Bayern. Müllers Kopfball fehlen die entscheidenden Zentimeter.

16. Minute: Bayern-Fans in Köln jubeln schon wieder, der Grund ist aber ein anderer: Während der FC Bayern führt, hat Mainz in Dortmund den Führungstreffer erzielt! Stand jetzt geht die Schale nach München. Es ist aber noch lange zu spielen.

14. Minute: Köln wagt sich Stück für Stück mehr nach vorne. Noch haben die Münchner alles unter Kontrolle, doch die Hausherren wissen durchaus durch Kombinationen zu gefallen.

12. Minute: Das frühe Tor spielt den Bayern enorm in die Karten. Die Kölner Taktik war logischerweise komplett darauf ausgelegt, hinten lange die Null zu halten. Jetzt ist die Mannschaft von Steffen Baumgart in der Offensive gefragt.

Coman trifft nach acht Minuten: FC Bayern geht früh in Führung

8. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Sané nimmt in der Mitte Tempo auf, legt rüber auf Coman. Der Franzose weiß genau, was er vorhat! In guter Robben-Manier, nur von der anderen Seite, nimmt er den Ball kurz an, zieht in die Mitte und schlenzt den Ball unhaltbar ins lange Eck. Traumtor. Die Bayern erhöhen den Druck auf Dortmund!

Kingsley Coman jubelt nach seinem Führungstreffer in Köln. © Christof Stache/AFP

7. Minute: Spielverlauf wie erwartet: Die Bayern übernehmen die Kontrolle, Köln wartet ab.

2. Minute: Die Bayern beginnen engagiert, Coman schnappt sich den Ball und tritt zu einem kurzen Solo an. Die Kölner können den Franzosen aber stoppen, bevor es gefährlich wird.

ANPFIFF! Der Ball rollt in Köln!

Update vom 27. Mai, 15.28 Uhr: Jeden Moment fällt der Startschuss zum letzten Bayern-Spiel der Saison! Schnappen sich die Münchner doch noch den Titel?

Bayern-Trainer Tuchel hat negative Bilanz gegen Köln

Update vom 27. Mai, 15.12 Uhr: Thomas Tuchel hat gegen den 1. FC köln eine negative Bilanz als Trainer: Drei Siegen und drei Unentschieden stehen vier Niederlagen gegenüber. Diesen Trend wird er heute umkehren müssen, soll es noch was mit dem Titel werden.

Update vom 27. Mai, 14.46 Uhr: Die Spannung steigt! Fußball-Deutschland hat wieder einen waschechtes Herzschlag-Finale um die Meisterschaft. Und so paradox es klingt: Tabellenführer Dortmund spürt vor dem letzten Spiel den größten Druck. Für die Bayern ist die Saison sowieso schon im Eimer, in Dortmund wartet eine halbe Million Fans sehnsüchtig auf die erste Meisterfeier seit elf Jahren.

Mit unserem Konferenz-Ticker verpassen Sie nicht, was im Signal-Iduna-Park und auf den anderen Plätzen passiert, es geht ja schließlich auch noch um den Abstieg.

Köln - FC Bayern: Tuchel rotiert schonungslos

Update vom 27. Mai, 14.27 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel tauscht fleißig durch! Überraschend viele Wechsel in der Startelf. Thomas Müller spielt von Beginn an, Leon Goretzka sitzt nur auf der Bank, für ihn läuft Ryan Gravenberch auf. Noussair Mazraoui bekommt den Vorzug vor Joao Cancelo und beginnt vermutlich auf der linken Verteidigerposition.

Update vom 27. Mai, 14 Uhr: Vor dem Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln gibt es einen unfreiwilligen Wechsel, der allerdings keines der beiden Teams betrifft. Sondern den Unparteiischen: Sven Jablonski wird die Partie im RheinEnergie-Stadion leiten. Eigentlich war Felix Zwayer vom DFB vorgesehen, doch der habe sich krank abgemeldet, heißt es.

FC Bayern will titellose Saison verhindern – muss aber auf Mainz hoffen

Erstmeldung vom 27. Mai: Köln – Samstag, 15.30 Uhr – der Tag der Entscheidung ist gekommen: Geht der FC Bayern zum ersten Mal seit elf Jahren wieder titellos aus einer Saison? Am letzten Spieltag hat die Tuchel-Elf keine andere Wahl, als auf Schützenhilfe des FSV Mainz zu hoffen, der BVB muss seinen Titel-Matchball nur noch verwandeln.

Gleichzeitig muss der Rekordmeister in Köln-Müngersdorf seine Pflicht erfüllen und einen Sieg einfahren. Thomas Müller ließ es sich nicht nehmen, mit einem kleinen Psycho-Trick zusätzlich Druck auf Konkurrent Dortmund auszuüben. Doch das bringt alles herzlich wenig, wenn die Münchner wieder selbst Schwierigkeiten gegen den 1. FC Köln haben – wie geschehen im Hinspiel, als Joshua Kimmich kurz vor Schluss gerade noch ausglich.

Bundesliga-Showdown: Erfüllt der FC Bayern in Köln seine Pflicht?

Klar ist: Wirklich viel gewinnen können die Bayern am letzten Spieltag nicht mehr. Es geht schlicht und allein um Schadensbegrenzung. Auch Thomas Tuchel machte daraus keinen Hehl. „Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind – egal, wie es morgen ausgeht“, stellte der Trainer lapidar fest.

So oder so wird an der Säbener Straße heiß diskutiert werden, wie es nach der Saison weitergeht. Wird es tatsächlich eine titellose Saison, könnte das am Ende den Ausschlag in Richtung personelle Konsequenzen auf der Führungsebene geben. Die Schwäche der Bayern ist gleichzeitig die Freude großer Teile der Fußball-Nation, die nach einem anderen Meister lechzen.

Wird die Party rot oder gelb? Wir begleiten das Spiel der Bayern in Köln hier im Live-Ticker. (epp)