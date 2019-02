Überraschung auf Schalke: Heidel kündigt Abschied an

Schalke 04 muss sich nach einem neuen Sportchef umschauen. Christian Heidel wird den Klub spätestens im Sommer verlassen. Das gaben die Gelsenkirchener bekannt.

Update 18.25 Uhr:

Manager Christian Heidel verzichtet bei seiner Vertragsauflösung zum Saisonende beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 auf eine finanzielle Entschädigung. „Ich werde den Vertrag auflösen, ohne jede Abfindung“, sagte Heidel dem TV-Sender Sky nach dem 0:3 am Samstag bei seinem Ex-Club FSV Mainz 05. Bis zum 30. Juni werde er dem Verein „mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, aber nicht mehr in vorderster Reihe“, fügte der 55-Jährige hinzu.

Er habe den Verein am vergangenen Montag von seiner Entscheidung informiert. „Ich bin jemand, der konsequent ist“, erklärte Heidel. „Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: „Ich stehe für Ruhe“, wenn ich der Auslöser für Unruhe bin.“

Heidel war im Mai 2016 aus Mainz zu den Schalkern gewechselt, sein Vertrag lief ursprünglich noch bis 2020. In Jonas Boldt wurde in den Medien zuletzt bereits ein möglicher Heidel-Nachfolger gehandelt.

„Ich habe Jonas Boldt vor langer Zeit angesprochen, ob er zu Schalke kommt und unser Team vergrößern will. Das war schon im Sommer mein Ansatz. Ich weiß nicht, ob man sich für Jonas Boldt entscheidet. Ich kenne ihn. Ich glaube, dass ist ein sehr guter Mann. Aber das ist eine Entscheidung vom Club und von Jonas Boldt.“ Auch über ein Engagement von Klaus Allofs war in Medienberichten spekuliert worden.

Bundesliga: Christian Heidel verlässt Schalke 04 spätestens nach der Saison

Gelsenkirchen - Christian Heidel gibt seinen Posten als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 spätestens am Saisonende auf. Dies gaben die Königsblauen nach der 0:3-Pleite beim 1. FSV Mainz 05 bekannt. Der 55-Jährige ist seit 2016 bei den Königsblauen tätig.

Auf der Klub-Homepage wird Heidel so zitiert: „Auch wenn in dieser Saison einiges gegen uns gelaufen ist, habe ich selbstverständlich hierfür die Gesamtverantwortung. Dazu kommt, dass die Arbeit auf Schalke mit meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. In Ruhe haben wir gemeinsam viele Dinge entwickelt. Diese Ruhe ist derzeit nicht zu gewährleisten, was in erster Linie mit Diskussionen um meine Person zusammenhängt.“ Er habe Aufsichtsratschef Clemens Tönnies bereits am Montag über seinen Entschluss informiert.

Tönnies will Nachfolger „zügig, aber nicht übereilt“ finden

Der Vereinsboss betont: „Ich bedauere diesen Schritt, der Christian Heidel ganz sicher nicht leichtgefallen ist.“ Weiter sagt Tönnies: „Sein Entschluss hat uns überrascht. Wir werden zu gegebener Zeit die Nachfolgeregelung vornehmen und vorstellen. Das wird zügig, aber nicht übereilt geschehen.“

Heidel war aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten. Sein Vertrag auf Schalke hatte noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2020.

