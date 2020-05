Dortmund mit Machtdemonstration im Geister-Derby - Gladbach überholt Leipzig

Borussia Dortmund hat mit einem überzeugenden Sieg im "Geisterderby" gegen Schalke 04 ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesetzt.

Beim Neustart der Bundesliga-Saison nach der Corona*-Pause hat Dortmund ein perfektes Derby gegen Schalke geliefert.

Hertha, Gladbach und Wolfsburg feierten ebenfalls Siege vorleeren Rängen*.

Leipzig droht nach drei Remis in Folge, den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

Dortmund - Der BVB setzte sich im ersten Spiel nach dem Saison-Neustart souverän mit 4:0 (2:0) gegen die Königsblauen durch, RB Leipzig ließ gegen den SC Freiburg beim 1:1 (0:1) indes wichtige Punkte liegen und wurde von Borussia Mönchengladbach überholt.

Der BVB rückte nach dem höchsten Derbysieg seit 1966 zumindest vorübergehendbis auf einen Zähler an Tabellenführer Bayern München (55 Punkte) heran, der am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Union Berlin gefordert ist. Die Leipziger (51) drohen nach dem dritten Unentschieden in Serie den Anschluss zu verlieren und wurden von den Gladbachern (52), die bei Eintracht Frankfurt souverän 3:1 (2:0) gewannen, auf Platz vier verdrängt.

Die meisten Deutschen sind gegen den Neustart der #Bundesliga.



Jup. Seh ich. pic.twitter.com/XGFA0mCJuw — Sebastian (@SB93516547) May 16, 2020

BVB-Torjäger Haaland trifft auch nach Corona

Den ersten Treffer nach der Corona-Pause erzielte BVB-Torjäger Erling Haaland (28.). Der 19-Jährige war im neunten Ligaspiel bereits zehnmal erfolgreich und ebnete der Mannschaft von Trainer Lucien Favre den Weg zum 800. Bundesliga*-Sieg. Seinen Treffer feierte der Norwegermit einem Tänzchen an der Eckfahne mit gebührendem Abstand.

Die Dortmunder überzeugten in der 178. Auflage des Revierderbys - erstmals ohne Publikum - mit Blitzfußball, Doppelpacker Raphael Guerreiro (44./63.) und Thorgan Hazard (48.) erzielten die weiteren Tore. 80.000 Zuschauer hätten den Spielern normalerweise ins Ohr geschrien - so jedoch hallten die Anweisungen der Trainer und das Ploppen beim Pass von der leeren "Grauen Wand" wider.

+ Dortmunds Thorgan Hazard jubelte vor der leeren Süd-Tribüne. © AFP / MARTIN MEISSNER

Rückschlag für Leipzig im Titelrennen

Die Leipziger mussten sich im Kampf um die Champions-League-Plätze trotz einer engagierten Vorstellung gegen clevere Freiburger mit einer Punkteteilung begnügen. Manuel Gulde (34.) brachte die Gäste in Führung, Yussuf Poulsen (77.) gelang der Ausgleich für die Sachsen.

Borussia Mönchengladbach kam blitzschnell aus der Corona-Pause. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose lag nach Treffern von Alassane Plea nach 36 Sekunden und Marcus Thuram (7.) bereits früh komfortabel in Führung. Ramy Bensebaini erhöhte per Foulelfmeter (72.), ehe Joker Andre Silva (81.) in der Schlussphase für die Eintracht noch verkürzte.

Bruno Labbadia feierte indes ein gelungenes Debüt auf der Trainerbank von Hertha BSC. Die Berliner gewannen bei der TSG Hoffenheim mit 3:0 (0:0), ein Eigentor von Kevin Akpoguma (58.), ein Kopfballtreffer von Vedad Ibisevic (60.) sowie Matheus Cunha (74.) bescherten der Hertha etwas Luft im Abstiegskampf.

Herrlich muss Pleite von der VIP-Lounge aus mit ansehen

TrainerkollegeHeiko Herrlich vom FC Augsburg musste bei seinem Debüt gegen den VfL Wolfsburg ein bitteres, aber verdientes 1:2 (0:1) miterleben. Der 48-Jährige hatte das Spiel wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln von der Tribüne verfolgt. Renato Steffen brachte die Wölfe in Führung (43.), der FCA glich durch ein Eigentor von Anthony Brooks (54.) aus, ehe Daniel Ginczek (90.+1) spät zum Sieg für die Gäste traf.

Das Kellerduell zwischenFortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn endete torlos.

sid

