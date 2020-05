Wird Bundesliga trotz jüngstem Skandal fortgesetzt? Fußball-Deutschland blickt nach Berlin

Wird die Bundesliga fortgesetzt? Am Mittwoch beraten Bund und Länder über die folgenschwere Entscheidung. Der News-Ticker.

Fußball-Deutschland blickt gespannt nach Berlin .

. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga .

beraten Bund und Länder über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 1. und 2. . Sollte die Politik grünes Licht geben, könnte die Saison am 16. oder 23. Mai fortgesetzt werden - alle Infos im News-Ticker.

München - Der Mittwoch ist der Tag der Entscheidung. Nach der Video-Konferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wird es endlich eine Antwort auf die Frage geben, ob und wann die Bundesliga fortgesetzt werden kann.

Vor rund zwei Monaten kam der Spielbetrieb aus Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus zum Erliegen. Sollten Bund und Länder am Mittwoch grünes Licht geben, könnte die Saison in der 1. und 2. Bundesliga am 16. oder 23. Mai wieder starten.

Die Vereine zeigen sich trotz des jüngsten Skandals von Hertha-Profi Salomon Kalou optimistisch hinsichtlich einer positiven Entscheidung der Regierung. Das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgestellte Konzept bezüglich der Durchführung der Geisterspiele und der Handhabung der Hygiene-Regeln zwecks Corona wurde von der Sportministerkonferenz bereits als positiv bewertet.

Dennoch bleiben Zweifel: Was passiert im Falle einer raschen Zunahme der neu infizierten Corona-Fälle? Wie entscheidet die DFL, falls sich mehrere Spieler in mehreren Klubs mit dem Virus infizieren?

Nachdem positive Corona-Fälle beim 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue bekannt wurden, mehrte sich Kritik an den Plänen der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

