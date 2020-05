„War kein Küssen oder Jubeln“: Hertha-Profi lässt auf umstrittene Szene „einleuchtende“ Erklärung folgen

Die Bundesliga läuft wieder - jedoch ohne volle Stadien. Wie kommen die Geisterspiele beim Publikum an? Im Netz finden sich zahlreiche Reaktionen.

Als erste der großen Sportligen hat die Bundesliga ihren Betrieb wieder aufgenommen.

ihren Betrieb wieder aufgenommen. Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen findet der 26. Spieltag mit Geisterspielen* statt.

findet der mit statt. Wie kommen diese beim Publikum an? Markus Söder war nicht ganz zufrieden (siehe Update vom 17. Mai, 11.45 Uhr).

an? Markus Söder war nicht ganz zufrieden (siehe Update vom 17. Mai, 11.45 Uhr). Auch ein Fußballstar stellt eine interessante Frage.

“Es war kein Küssen oder Jubeln“: Hertha-Profi liefert nach umstrittener Szene „einleuchtende“ Erklärung

Update vom 17. Mai, 14.30 Uhr: Dedryck Boyata zählt zu den Hertha-Spielern, die wegen des innigen Jubels in die Kritik geraten sind. Der Innenverteidiger bestreitet allerdings, Teamkollege Marko Grujic vor Freude auf die Wange geküsst zu haben. Vielmehr habe er dem Serben Anweisungen ins Ohr geflüstert.

„Ich habe Marko Grujic eine Standardsituation erklärt, eine Ecke“, schrieb Boyata bei Instagram: „Es war kein Küssen oder Jubeln oder was auch immer behauptet wurde“, schrieb der 29-Jährige.

Update vom 17. Mai, 11.45 Uhr: Womöglich haben die Jubelbilder der innigen Hertha-Profis nach den Toren beim 3:0 bei 1899 Hoffenheim schon kurzfristig Folgen. In der „Sport1“-Sendung „Doppelpass“ sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: „Die Liga wird noch nachschärfen, um das klarer zu machen.“ Der CSU-Chef erwartet, dass aus der Empfehlung, auch beim Torefeiern Vorsicht walten zu lassen, „eine klare Empfehlung“ werde.

An die Berliner gerichtet legte Söder nach: „Fußball hat eine Vorbildwirkung, spätestens beim zweiten Tor hätte man anders reagieren können, oder beim dritten.“

Update vom 17. Mai, 8.55 Uhr: Bei Kolumbiens Stürmerstar Radamel Falcao wirft das Vorgehen der Bundesliga in der Corona-Krise Fragen auf. „Ich sehe gerade die Rückkehr des Fußballs und frage mich: Gibt es einen fachlich fundierten Grund dafür, die Umarmungen nach Toren nicht zuzulassen?“, twitterte der 34 Jahre alte Angreifer des türkischen Rekordmeisters Galatasaray Istanbul noch vor Abpfiff der ersten Spiele.

Die Kurznachricht fand noch am Samstag vor allem in Südamerikas Medien Widerhall. Der Rekordtorschütze der „Cafeteros“ begründete seine Verwunderung. „Während der Spiele sind wir in ständigem Körperkontakt. Bei einem Eckball hängen die Verteidiger auf dir drauf, bei einer Freistoßmauer stehen alle eng zusammen.“ Warum also diese Vorsicht beim Torjubel?

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020

Die DFL erklärte wohl unabhängig von Falcaos Frage: Der Torjubel von Spielern sei „nicht Bestandteil“ des medizinisch-organisatorischen Konzepts. Und weiter: „Zum Thema Torjubel wurden in Ergänzung zum Konzept lediglich Hinweise zur Orientierung gegeben - Sanktionen erübrigen sich daher.“

Geisterspiele in der Bundesliga: Restart ruft kritische Stimmen hervor

Erstmeldung vom 16. Mai:

Dass der 26. Bundesliga-Spieltag gewöhnungsbedürftig sein wird, war schon vorher klar. Fußball-Fans in ganz Deutschland sind unschlüssig, was sie von dem Neubeginn trotz Corona-Pandemie halten sollen. Gespalten dürften viele Anhänger auch nach den Samstagspartien am 16. Mai sein - doch bekam man schließlich vor Augen geführt, wie die Profikicker mit der Geisterspiel-Situation, die auch die Ultras der Klubs kritisch beäugen*, inklusive DFL-Sicherheitsmaßnahmen zurechtkommen.

Geisterspiele in der Bundesliga: „Surreal“ und „ein bisschen komisch“

Auf den Rängen der Stadien* herrschte gähnende Leere - nur Ordner befanden sich zuweilen alleine auf den Tribünen, weiter unten nahmen auch Reservisten der Mannschaften Platz. „Es hat schon etwas surreales, wenn du in den letzten zwei Stunden vor Anpfiff aus aller Welt SMS bekommst, dass die Leute heute vorm Fernseher sitzen und dann fährst du durch deine Stadt und es ist überhaupt nichts los", erläuterte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Anpfiff des Revierderbys gegen Schalke 04 bei Sky seine Eindrücke.

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, sprach am Rande der Partie bei FC-Bayern-Verfolger* RB Leipzig davon, dass Corona-Geisterspiele für Auswärtsmannschaften nicht unbedingt einen Vorteil bedeuten würden: "Ich glaube nicht, weder für uns noch für die anderen. Es ist einfach ein bisschen komisch. Wenn du auswärts spielst und die gegnerischen Fans sind voll da, pusht dich das als Auswärtsmannschaft auch mit.“

Corona-Geisterspiele: Pro und Contra - emotionale Twitter-Debatte

Während die Protagonisten auf und abseits des Rasens gemäßigt mit der Situation umzugehen versuchen und notgedrungen Optimismus versprühen, laufen die Reaktionen im Netz naturgemäß wesentlich emotionaler. Die Partien ganz ohne Stadion-Atmosphäre und Stimmung auf den Rängen ist für viele unbefriedigend:

Fazit nach den ersten 90 Minuten #Bundesliga ohne Fans im Stadion: Geisterspiele sind komplett für den Arsch. — Redwyne (@Paxter_Redwyne) May 16, 2020

Kult-Kommentator Manni Breuckmann macht aus seiner Abneigung für Geisterspiele ebenfalls keinen Hehl:

"Die spielen heute nicht für mich als Fußballfan, sondern dafür, dass sie die 300 Millionen an Fernsehgeldern nicht zurückzahlen müssen." Manni Breuckmann sieht die Geisterspiele kritisch. — Deutschlandfunk (@DLF) May 16, 2020

Anderen Twitter-Usern fällt eine Diskrepanz zwischen den unterschiedlich gehandhabten Sicherheitsmaßnahmen auf, die auch abseits des Fußballs in der Öffentlichkeit Fragen aufwerfen:

Kann mir jemand erklären, was der Schwachsinn mit den Mundschutzmasken und dem Sitzabstand bei den Spielern soll? Auf dem Spielfeld dürfen sie beim Kopfball die Nasen aneinander reiben - aber nach dem Tor nicht jubeln? #Geisterspiele #Bundesliga @Bundesliga_DE @SkySportDE — BlackMirrus (@BlackMirrus) May 16, 2020

Nicht wenige fühlen sich an gute alte Zeiten vom „Dorf“ erinnert, wo sich ähnlich viele Zuschauer an die Bolzplätze verirren:

Geisterspiele live zu sehen hat irgendwie ein bisschen was von "Sonntags auf dem Dorf".Am Zaun stehen und zuschauen. Man hört die Spieler rufen,man hört noch den Ball...

Da müsste ich mir eigentlich nur noch schnell ein Bier holen,ne Wurst grillen und einen Zaun aufbauen — Der Rosi (@Werdermaddin) May 16, 2020

Coronavirus: Geisterspiele in der Bundesliga? Sandhausen-Profi ohne Lust

In Liga zwei, bei der es zu einer Sky-Panne kam, hatte sogar mancher Profi keine Lust auf Geisterspiele, wie dem Magazin Fums - nicht ganz ernst gemeint - aufgefallen ist:

Klar, bei den geäußerten Kritiken spielt auch der Faktor Geld und Kommerz eine große Rolle. Wird die Bundesliga die Ankündigungen von Uli Hoeneß und Co.* umsetzen, die außer Kontrolle geratene finanzielle Spirale* im Profifußball abzubremsen? So mancher hat Zweifel:

Heute rollt der Ball wieder in der @DFL_Official. Ganz nebenbei geht es auch um Meisterschaft und Abstieg. Hauptzweck der #Geisterspiele ist es aber, eine Branche am Leben zu halten, deren Kennzeichen völlig überhöhte Gehälter und dubiose Geschäftspraktiken sind. @DFB — Dr. Hugo Müller-Vogg (@HugoMuellerVogg) May 16, 2020

Jedoch gibt es im Zuge der Bundesliga-Geisterspiele nicht nur Kritiker, sondern auch positive Reaktionen: zum Beispiel von Micky Beisenherz*. Der Kultautor und bekennender BVB-Fan sieht Corona-Geisterspiele eigentlich kritisch, wie er formuliert. Das hat sich nach dem Revierderby jedoch rapide geändert...

Ich habe #Geisterspiele immer SEHR kritisch gesehen.

Nun allerdings hat mein #bvb 4:0 gewonnen, und ich bin komplett begeistert, dass der Fußball weitergeht, jetzt nach dem Ende von #Corona. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) May 16, 2020

Umgekehrt sind Fans, deren Teams verlieren oder in Rückstand liegen, natürlich ein bisschen weniger begeistert:

Ja, es ist alles nicht toll, Geisterspiele sind Scheisse, die Stimmung fehlt, aber egal jetzt.#alleSGEben EIIIIINTRACHT FRANKFURT #SGEBMG #aufjetzt ⚫⚪❤️ — BoriSGE ⚫⚪❤️ () (@Bembeladler) May 16, 2020

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich die Fußballfans an Geisterspiele in leeren Arenen gewöhnt haben, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie aktuell die einzige Möglichkeit zu sein scheinen. Allerdings gibt es einen Mediziner, der Hoffnung macht mit einer bisher wenig diskutierten Idee.

