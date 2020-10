Bundesliga-Paukenschlag: DFL-Chef Christian Seifert offenbar vor Rückzug

Christian Seifert macht offenbar Schluss als Vorsitzender der Deutschen Fußball-Liga.

Frankfurt am Main - Christian Seifert wird offenbar nicht mehr lange Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) sein. Wie die Bild berichtet, werde der 51-Jährige seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Bundesliga: Christian Seifert macht wohl 2022 als Chef der DFL Schluss

Offenbar will Seifert eine neue Herausforderung suchen. Seit 2005 ist der Badener Vorsitzender der Geschäftsführung der DFL und in dieser Funktion auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). In der DFL sind die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga zusammengeschlossen. Dabei geht es unter anderem um die Verteilung der TV-Gelder.

Diese Nachricht kommt insgesamt sehr überraschend. Seifert hatte in der Vergangenheit keine wirklichen Andeutungen gemacht, 2022 Schluss zu machen. In diesem Jahr war Seifert bis jetzt sehr stark eingespannt. Die Corona-Krise*stellte und stellt den Profifußball vor große Herausforderungen.

Bundesliga: Christian Seifert vor Rückzug - Vorbild während Corona-Krise

Die Bundesliga* war im Mai eine der ersten Sportligen, die den Spielbetrieb wieder aufgenommen hatte und avancierte damit zum Vorbild für Premier League, La Liga & Co. Seifert setzte sich damals maßgeblich für den Re-Start ein - was nicht überall wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Im Frühjahr wurden die kritischen Stimmen lauter, wonach der Profifußball einmal mehr eine Sonderrolle in Anspruch nehme und von der Politik ein Privileg eingeräumt bekommen hätte. Alles in allem überzeugte das Hygienekonzept der DFL jedoch.

Insgesamt brachte Seifert die Bundesliga auf das viel zitierte nächste Level, was an insgesamt 14 Rekordumsätzen in Serie eindrucksvoll deutlich wird. Unter seiner Regie stieg die Vermarktung der TV-Rechte von 400 Millionen Euro pro Saison auf mehr als eine Milliarde Euro. Aus dem Lager der Fußballfans gab es dafür nicht nur Lob. Vor allem Ultras kritisieren Seifert regelmäßig für die voranschreitende Kommerzialisierung des Fußballs. All das kann Seifert ab 2022 nun wohl egal sein, während die DFL vor einer schwierigen Aufgabe steht, das Amt neu zu besetzen.