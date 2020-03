Bundesliga: Nach Bayern-Eklat in Hoffenheim - Hopp im Fadenkreuz gezeigt: Spielabbruch droht

Nach dem Fan-Eklat am Rande des Bayern-Spiels in Hoffenheim ist es in der Bundesliga erneut zu Fanauschreitungen gekommen. Die Partie Union Berlin gegen Wolfsburg steht kurz vor einem Spielabbruch.

Am Samstag stand die Bundesligapartie des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim kurz vor einem Spielabbruch.

kurz vor einem Spielabbruch. Grund hierfür waren diffamierende Banner der FCB-Fans gegenüber TSG-Mäzen Dietmar Hopp .

. Am Sonntag kam es in Berlin zu ähnlichen Geschehnissen. Die Lage scheint sich zuzuspitzen.

Berlin - Der Eklat der Bayern-Fans am Samstag in Hoffenheim sorgte für ein Novum in der Bundesliga. Als Protestaktion auf das Fehlverhalten der eigenen Fans spielten sich die Roten mit den Hoffenheimern in den letzten 13 Minuten freundschaftlich die Bälle zu. Die Geschehnisse in Sinsheim sorgten alles in allem für viel Aufregung. Klar ist auch, dass es sich beim Kontra gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp um einen Zusammenschluss der jeweiligen Ultraszenen handelt. Nachdem am Wochenende auch Anhänger von Dynamo Dresden, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln Hopp ins Visier nahmen, gab es am Sonntagnachmittag auch in Berlin große Proteste. Die Partie steht aktuell vor einem Spielabbruch.

Bundesliga: Nach Bayern-Eklat in Hoffenheim: Hopp erneut im Fadenkreuz gezeigt: Droht Spielabbruch?

Nach etwas mehr als einer halben Stunde unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert das Bundesligaspiel Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg das erste Mal. Hintergrund war ein im Union-Block gezeigtes kritisches Banner, das sich gegen die vom Deutschen Fußballbund (DFB) ausgesprochenen Kollektivstrafen wendet. Der DFB, der auf dem Spruchband beleidigt wird, hatte vor kurzem einen Stadionausschuss für BVB-Fans bei Gastspielen in Sinsheim ausgesprochen. Der größte Dachverband der Welt reagierte damit auf Beleidigungen der Dortmunder Fans - gerichtet an Dietmar Hopp.

Das kann doch alles nicht mehr wahr sein... wegen dem Plakat gab es gerade Stufe 1, eine Durchsage, in Berlin. Dankert mit einer völligen Fehleinschätzung. #FCUWOB pic.twitter.com/DpAbG6YRzt — Marvin Ronsdorf (@Marvin_Ronsdorf) March 1, 2020

Nach Registrieren der Spruchbänder ordnete Dingert Stufe 1 des sogenannten Drei-Stufen-Plans an. Es folgte eine erste Ermahnung an die Union-Fans. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte dann Stufe zwei, bei drei Stufen folgt der Spielabbruch. Auslöser diesmal war ein wieder im Union-Block gezeigtes Banner, dass Dietmar Hopp persönlich diffamiert und den Mäzen zudem im Fadenkreuz abbildet. Daraufhin war die Partie für rund 15 Minuten unterbrochen.

+ Im Union-Block wurde das Konterfei Dietmar Hopps im Fadenkreuz gezeigt. © dpa / Andreas Gora

Der Stadionsprecher machte daraufhin unmissverständlich deutlich: „Es gibt einen Drei-Stufen-Plan, wir haben jetzt Stufe zwei erreicht. Nochmal so ein Vorfall - und das Spiel wird abgebrochen. Dann gehen wir nach Hause. Alle hier wissen das - Kopf einschalten.“

Das Spiel befindet sich aktuell in der 80. Minute.

© dpa / Andreas Gora