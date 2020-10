Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Am sechsten Spieltag in der Bundesliga trifft Eintracht Frankfurt auf Werder Bremen .

auf . Anstoß ist am Samstag, 31. Oktober 2020, um 15.30 Uhr in In der Frankfurter Arena.

in In der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen live im TV und Live-Stream sehen können.

Frankfurt - Der nächste Spieltag in der Bundesliga steht an. Eintracht Frankfurt will nach dem bitteren 0:5 beim FC Bayern München wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Pleite beim Deutschen Rekordmeister war die erste in der laufenden Saison für die SGE, die sich davor in starker Form präsentierte. Gegen Werder Bremen sind die Chancen auf einen Sieg wieder deutlich größer als beim FCB vor einer Woche.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Guter Start der Gäste

Die Gäste aus Bremen schafften in der vergangenen Saison den Klassenerhalt erst in der Relegation. Als 16. der Tabelle musste das Team von Trainer Florian Kohfeldt gegen den 1. FC Heidenheim ran, die Platz drei in der 2. Bundesliga belegten. Im Hin- und Rückspiel setzte sich der Erstligist schließlich knapp durch und durfte weiter in der Bundesliga bleiben. In der laufenden Spielzeit sieht es deutlich besser aus für die Werderaner. Nach fünf Spieltagen liegt der Klub auf Rang sieben der Tabelle und legte damit einen ordentlichen Start hin.

Beim SV Werder Bremen drückt der Schuh derzeit im Angriff. Sicher ausfallen gegen Eintracht Frankfurt werden die Angreifer Niclas Füllkrug und Davie Selke. Füllkrug zog sich am letzten Spieltag eine Muskelverletzung an der Wade zu, Selke laboriert derzeit an Leistenproblemen. Dazu kommt noch, dass Yuya Osako angeschlagen und sein Einsatz beim Spiel gegen die SGE fraglich ist. Wegen einer Knieprellung kann der Japaner nur eingeschränkt trainieren und droht auszufallen. „Es geht ihm ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ob wir mit Blick aufs Wochenende so viel Hoffnung haben sollten“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Sowohl die #SGE als auch @werderbremen haben zur Genüge bewiesen, den anderen besiegen zu können 👊 Tore sind dabei erfahrungsgemäß fast garantiert 💪 Der Faktencheck als kleiner Vorgeschmack auf #SGESVW 😉👇https://t.co/HROSp51VpP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 29, 2020

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Kostic noch keine Option

Bei Eintracht Frankfurt kann Trainer Adi Hütter fast aus dem Vollen schöpfen. Filip Kostic, der sich vor einigen Wochen beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC verletzte und früh ausgewechselt werden musste, stieg wieder ins Training ein. Der Außenbahnspieler wird aber noch keine Option für die Partie gegen Werder Bremen sein. David Abraham und Evan Ndicka werden dafür definitiv im Kader stehen und könnten auch in die Startelf rutschen.

Das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen steigt am Samstag, 31. Oktober 2020, um 15.30 Uhr in der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

gegen wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 31. Oktober 2020, um 15.15 Uhr auf Sky Sport HD mit den Vorberichten .

. Um 15.30 Uhr Uhr ertönt der Anpfiff . Kommentiert wird das Spiel von Tom Bayer .

ertönt der . Kommentiert wird das Spiel von . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

und selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN