BVB stößt Bayern von Tabellenspitze - Schalke besiegt Leipzig

Borussia Dortmund hat einen erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison hingelegt und den FC Bayern von der Tabellenspitze gestoßen. Auch Hertha und der HSV dürfen jubeln.

Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Titelverteidiger Bayern München hat Vizemeister RB Leipzig in seinem ersten Saisonspiel eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor am Samstagabend beim FC Schalke 04 mit Neu-Coach Domenico Tedesco 0:2 (0:1). Auch Schalkes Revierrivale Borussia Dortmund startete erfolgreich in die 55. Saison der Fußball-Bundesliga. Der Tabellendritte der Vorsaison gewann beim VfL Wolfsburg 3:0 (2:0), bescherte seinem neuen Trainer Peter Bosz ein gelungenes Bundesliga-Debüt und übernahm vorerst die Spitzenposition.

Im Duell der zuletzt im DFB-Pokal gescheiterten Teams aus Hamburg und Augsburg setzte sich der HSV glücklich mit 1:0 (1:0) durch. Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC startete mit einem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Vier Tage vor dem Champions-League-Quali-Rückspiel beim FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp kam 1899 Hoffenheim zu Hause gegen Werder Bremen dank eines späten Treffers zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. Erstliga-Rückkehrer Hannover 96 siegte beim FSV Mainz 05 ebenfalls knapp mit 1:0 (0:0).

Auf Schalke trafen Nabil Bentaleb mit einem Foulelfmeter (43. Minute) und der zuletzt schon im DFB-Pokal zweimal erfolgreiche Ukrainer Jewgeni Konopljanka (73.) für die Gelsenkirchener.

+ Hoffenheims Andrej Kramaric (r) jubelt mit Steven Zuber über sein Tor zum 1:0. © dpa

Unbeeindruckt vom Transfertheater um den suspendierten Ousmane Dembélé spielte der BVB auf. Beim Comeback von Weltmeister Mario Götze trafen Christian Pulisic (23. Minute) nach Götze-Vorarbeit, Marc Bartra (27.) und Pierre-Emerick Aubameyang (60.). Vor der Partie hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc für einen Wechsel von Dembélé zum FC Barcelona eindeutige Bedingungen genannt. „Wir haben eine klare Position und eine klare Vorstellung. Wird diese Vorstellung erfüllt, dann wird er noch in diesem Sommer transferiert. Ansonsten bleibt er bei uns, das ist ganz einfach“, sagte Zorc bei Sky.

Auch der HSV trotzte der jüngsten Unruhe nach der Kritik von Investor Michael Kühne und kam zu einem wichtigen Erfolgserlebnis. Schon in der achten Minute traf Nicolai Müller zum 1:0, verletzte sich allerdings bei seinem Torjubel, weil er an der Eckfahne mit dem Fuß im Rasen hängenblieb - und musste nach einer Viertelstunde für Aaron Hunt ausgewechselt werden.

+ Nicolai Müller verletzte sich beim Jubeln. © dpa

Im Berliner Olympiastadion erzielte der australische Nationalspieler Mathew Leckie beide Treffer für die Hertha (46./62.). Der Österreicher Martin Harnik schoss Hannover in Mainz zum Sieg (73.), für Hoffenheim traf der eingewechselte Andrej Kramaric (84.).

Die Ergebnisse im Überblick

Freitag, 18.08.2017:

Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1 (2:0)

Samstag, 19.08.2017:

1899 Hoffenheim - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Hamburger SV - FC Augsburg 1:0 (1:0)

FSV Mainz 05 - Hannover 96 0:1 (0:0)

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:3 (0:2)

FC Schalke 04 - RB Leipzig 18.30

Sonntag, 20.08.2017:

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 15.30

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Köln 18.00

Tabelle

1. Borussia Dortmund 1 1 0 0 +3 3:0 3

2. Bayern München 1 1 0 0 +2 3:1 3

3. Hertha BSC 1 1 0 0 +2 2:0 3

4. Hamburger SV 1 1 0 0 +1 1:0 3

4. Hannover 96 1 1 0 0 +1 1:0 3

4. 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 +1 1:0 3

7. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0:0 0

7. SC Freiburg 0 0 0 0 0 0:0 0

7. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 0:0 0

7. RB Leipzig 0 0 0 0 0 0:0 0

7. Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0:0 0

7. FC Schalke 04 0 0 0 0 0 0:0 0

13. FC Augsburg 1 0 0 1 -1 0:1 0

13. Werder Bremen 1 0 0 1 -1 0:1 0

13. FSV Mainz 05 1 0 0 1 -1 0:1 0

16. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 -2 1:3 0

17. VfB Stuttgart 1 0 0 1 -2 0:2 0

18. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 -3 0:3 0

dpa