Dank spektakulärer Kooperation: Bundesliga-Spiel des FC Bayern live im Free TV zu sehen

Tolle Nachricht für alle Fans: Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München wird am Samstag live im Free TV zu sehen sein.

München - Ohne Pay-TV-Abo schauen Fans des FC Bayern in dieser Saison in die Röhre, wenn ihr Herzensklub um Bundesliga- oder Champions-League-Punkte spielt. Denn die wirklich wichtigen Partien werden - abgesehen vom Saisonauftakt gegen Hertha BSC (2:2) - nur bei Sky oder dem Streamingdienst DAZN ausgestrahlt.

Wirklich alle wichtigen Partien? Nein! Denn wie Sky bekannt gab, wird der Auftritt des Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt am 10. Spieltag auch auf ZDF zu sehen sein. Die Sender haben sich auf die Kooperation verständigt, die im Fanlager für Jubel sorgen wird. Anpfiff ist am 2. November um 15.30 Uhr. Damit wird das Spiel auch Teil der Sky-Bundesliga-Konferenz im Pay-TV bleiben – dieses Produkt möchte das Unterföhringer Unternehmen entsprechend umfassend promoten.

FC Bayern München im Free TV: Sky leiht Experte Hamann an ZDF aus

Zudem wird Sky seinen Experten Dietmar Hamann als Gesprächsgast vor Ort dem ZDF zur Verfügung stellen und „prominent platzierte Werbespots“ schalten. „Durch die Kooperation mit dem reichweitenstarken ZDF machen wir das Spiel einem besonders großen TV-Publikum zugänglich“, betont Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland.

Das ZDF beginnt seine Berichterstattung am Samstagnachmittag um 14 Uhr. Dann melden sich Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Ex-Profi Hamann aus der Commerzbank Arena in Frankfurt. Als Kommentator für den Mainzer Sender ist Oliver Schmidt im Einsatz.

Video: Die EM bald nicht mehr im Free TV?

FC Bayern München im Free TV: ZDF-Sportchef sieht „Win-win-Situation“ für Fans, Liga und Sender

„Die Partie verspricht großartigen Sport, das haben die jüngsten Spiele Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gezeigt“, frohlockt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann, der von einer echten „Win-win-Situation für die Fans, für die Liga und für beide Sender“ spricht.

In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern auf dem Weg zum 29. Meistertitel zwei torreiche Siege gegen die Hessen gefeiert: Das Hinspiel in Frankfurt endete 3:0, am letzten Spieltag machte ein 5:1 die Meistersause perfekt.

Bereits wenige Tage vorher wird auch das Zweitrunden-Pokalspiel des FC Bayern beim VfL Bochum live im Free TV zu sehen sein, wie tags darauf auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil zur EM 2024 - womöglich wird ein Großteil der Spiele nicht im Free TV zu sehen sein. Das sorgte bei Fans bereits für Unmut.

Die Champions-League-Übertragungen teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN untereinander auf. In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Partie Sie wo verfolgen können.

Vor Frankfurt steht für den FC Bayern noch die Reise nach Augsburg an - dieses Spiel können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

mg