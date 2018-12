Bundesliga: Leverkusen verdirbt Schalke Bergbau-Abschiedsparty

Der Bundesliga-Abend stand im Zeichen der Malocher. Zum einen, weil Schalke 04 die Partie gegen Leverkusen dem bevorstehenden Ende des Steinkohle-Abbaus widmete. Zum anderen wegen der Mainzer und Frankfurter Offensivkräfte.

Wie emotional war der Abend in der Schalker Arena?

Also auf einer Skala von eins bis zehn lag der Gänsehautfaktor vor dem Anpfiff auf jeden Fall zwischen acht und neun. Die Königsblauen, schon immer den Bergleuten eng verbunden, von denen sie ja einst gegründet wurden, sangen inbrünstig mit dem Ruhrkohle-Chor das Steigerlied. Hoch über der Mittellinie leuchteten Schlägel und Eisen, das Symbol das Bergbaus. Auch die Fans machten die lange Beziehung zum Kohleabbau mit einer beeindruckenden Choreographie deutlich.

Blicken wir auf das Sportliche: Wie lief das Spiel in Gelsenkirchener?

Um mal im Bild zu bleiben: Eine Grubenlampe hat in einigen Szenen nicht gereicht, um den Durchblick zu behalten. Beim Leverkusener 1:0 durch Dragovic (26.) musste sich Schiedsrichter Aytekin beim Videoassistenten wegen einer möglichen Abseitsstellung rückversichern. Auch nach dem 2:0 durch Alario (35.) gab es viele Diskussionen. Nur beim 1:2 durch Wright (45. +1) blieb es ruhig. In den zweiten 45 Minuten wurde passend zum Abend leidenschaftlich gerackert. Aber für ein weiteres Tor agierten die Knappen in einigen Szenen zu kompliziert.

Es gab ja auch das Derby Mainz gegen Frankfurt. Ein Duell für Kumpel?

Von wegen. Da ging es von Beginn an so heiß her wie am Förderturm. In der zehnten Minute trifft Quaison für die gastgebenden Nullfünfer mit einem fulminanten Schuss zum 1:0. Noch vor der Pause kombiniert sich die Eintracht schnell nach vorn – Querpass Kostic, Abschluss Jovic (31.). Kaum ist der Jubel verklungen, stellt Quaison aber den alten Abstand wieder her. Was der Schwede kann, kann Jovic aber auch: 2:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Kaum zu glauben, aber dabei blieb’s.

Kennen sie Malocher in Freiburg, Hannover, Bremen und Hoffenheim?

Nein. Die Niedersachsen hielten es eher mit Volleyballern. Zumindest 96-Kapitän Waldemar Anton, der aus zwei Metern Höhe Dominik Heintz den Ball mit der Hand vom Kopf schob. Dumm nur, dass er dabei nicht auf einem Volleyballfeld, sondern im eigenen Strafraum stand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luca Waldschmidt sicher. Kleiner Trost: Felipe besorgte kurz darauf das 1:1 – sein zweites Bundesligator im siebten Jahr. Fürs Protokoll In Bremen hatte derweil Bittencourt 1899 in Führung gebracht, Gebre Selassie besorgte später den 1:1-Endstand.

Sind denn auch bei den Bayern Malocher gefragt?

Nun ja, gegen Leipzig vor allem in der Defensive. Im Fokus standen gegen die beiden Doppelpacker vom Wochenende, Yussuf Poulsen und Timo Werner, die Münchner Verteidiger. Eine Motivationshilfe dürfte das Quartett Kimmich, Süle, Hummels und Alaba wohl durch das Gerücht bekommen haben, dass ihr Arbeitgeber angeblich für 80 Millionen Euro den französischen Weltmeister Lucas Hernandez im Winter von Atletico Madrid holen will. Ein Malocher, der Innen- und Außenverteidiger kann. Das meldete gestern Abend die spanische Sportzeitung Marca. Problem: Bei Atletico wollen sie davon nichts gehört haben. „Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt“, sagte Atletico-Präsident Enrique Cerezo dem Portal Sportyou.

Aber zurück zum Spiel: Wie haben die aktuellen Bayern-Verteidiger sich geschlagen?

Ordentlich, wie auch die Leipziger übrigens. Pfosten Lewandowski (25.), Querbalken Upamecano (38.) – das sagte lange alles. Es war „untertorig“ wie Kommentator Jonas Friedrich feststellte. Beim 0:0 wäre es auch geblieben, wenn nicht Franck Ribéry in der 83. Minute doch noch getroffen hätte. Rückstand auf Platz eins: Nur noch sechs Punkte. Wäre ein schöner Schlusspunkt gewesen. Aber: Denn den setzten Ilsanker und Sanches. Der Leipziger grätschte Thiago um und kassierte die einzig passende Quittung: Rot. Renato Sanches legte dann Malocher-Solidarität auf seine eigene Art aus und holte sich Gelb-Rot ab – nur Augenblicke nach Ilsankers Aus.

Wie war die Übertragung bei Sky?

In der Konferenz berichtete Florian Schmidt-Sommerfeld aus Mainz – und hatte an einem dunklen Herbstabend seine helle Freude: „Es geht hier heiß her.“ Was ganz gut passte zu einem Abend, an dem die Malocher gefragt waren.