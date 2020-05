Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker: Krisenduell Schalke - Bremen: Wird nach dem Spiel ein Trainer entlassen?

Bundesliga: Bei Schalke und Bremen kriselt es, aber auch Eintracht Frankfurt gerät unter Druck. Die Samstags-Konferenz im Live-Ticker.

Nach der Corona-Pause * geht es in der Bundesliga* Schlag auf Schlag.

* geht es in der Bundesliga* Schlag auf Schlag. Am Wochenende steht der 29. Spieltag * auf dem Programm.

* auf dem Programm. Am Samstag bringt insbesondere die Partie Schalke 04 gegen Werder Bremen Brisanz. Zudem stehen drei weitere Spiele an. Wir sind in der Konferenz für Sie mit dabei.

Begegnungen (Samstag, 15.30 Uhr) Spielstand Letzter Torschütze FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim Hertha BSC - FC Augsburg VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Gelsenkirchen - Englische Woche in der Bundesliga. Nach dem Gipfeltreffen unter der Woche zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (0:1) scheint die Meisterschaft* entschieden zu sein. Die Roten rangieren mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Unabhängig dessen geht es am 29. Spieltag um extrem viel - erleben wir nach dem Wochenende die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga?

Bundesliga im Live-Ticker: Schicksalsspiel Schalke - Bremen: Wackeln die Trainerstühle?

Am Samstag kommt es zum Krisenduell zwischen Schalke 04 und Werder Bremen. Die Gelsenkirchener befinden sich in einer desolaten Verfassung. Nach dem Restart konnten die Knappen bei einem erschreckenden Torverhältnis von 1:9 noch keinen Punkt einfahren. Die Formkurve der Königsblauen (seit zehn Spielen ohne Sieg) ist beängstigend. Die Luft für Coach David Wagner wird dünner.

Sein gegnerisches Trainer-Pendant auf Werderaner Seite, Florian Kohfeldt, steckt noch tiefer in der Krise. Bremen konnte nach dem Neustart zwar gegen Freiburg (1:0) und Gladbach (0:0) punkten, befindet sich nach dem Sieg der Düsseldorfer gegen eben Schalke (2:1) aber weiterhin in großen Abstiegsängsten. Die Hanseaten rangieren auf dem vorletzten Platz (22 Punkte) und haben fünf Punkte Rückstand auf die Fortuna (16. / 27 Punkte). Ein Erfolgserlebnis gegen Schalke ist Pflicht.

+ Das Hinspiel konnte Schalke mit 2:1 für sich entscheiden. Harit und Raman ebneten den Weg zum Sieg, Osakos Anschlusstreffer (80.) kam zu spät. © picture alliance/dpa / Carmen Jaspersen

Bundesliga im Live-Ticker: Krisengipfel Schalke - Bremen: Muss ein Coach nach dem Spiel gehen?

Sollte dieses Schicksalsspiel in die Hose gehen, stehen beide Trainer mehr denn je auf der Kippe. Deutet man die Signale aus dem Norden jedoch richtig, wolle man an der Weser an Kohfeldt festhalten. Das hat Manager Frank Baumann zuletzt glaubwürdig vermittelt*. Düsterer sieht es dagegen in Gelsenkirchen aus, wo der Trainerstuhl bekanntlich etwas lockerer montiert ist. Gerüchte um einen Trainerwechsel gibt es derweil auch aus Dortmund. Lucien Favre scheint keine Zukunft beim BVB zu haben - die Liste der möglichen Nachfolger ist lang.

Neben dem Showdown in der Veltins-Arena* stehen am Samstag noch drei weitere Spiele auf dem Programm, bei denen das Abstiegsgespenst ebenfalls allgegenwärtig ist.

Bundesliga im Live-Ticker: Abstiegssorgen bei Augsburg, Frankfurt und Mainz

Im Duell der Neu-Trainer treffen Bruno Labbadia und die Hertha auf Heiko Herrlich und den FC Augsburg. Die bayerischen Schwaben haben sich als Tabellen-Zwölfter (31 Punkte) immer noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Darüber hinaus sind kriselnde Frankfurter (14. / 29 Punkte) beim VfL Wolfsburg gefordert und die Mainzer Elf von Achim Beicherlorzer (15. / 28 Punkte) im Heimspiel gegen Hoffenheim zum Siegen verbannt.

Wir sind in allen Spielen live mit dabei. In unserem Konferenz-Ticker verpassen Sie keine wichtige Szene. Zudem begleiten wir das Spiel des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker. Was sagt Bayern-Trainer Hansi Flick* vor dem Duell? Wir sind für Sie auf der Pressekonferenz mit dabei*.

