2. Bundesliga live: Traditionsduell FCK gegen Nürnberg läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstagabend empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg. Lesen Sie hier, wie Sie das Zweitliga-Topspiel live im TV schauen können:

In der 2. Bundesliga steht am Samstag (2. September) das Traditionsduell 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg an. Im Fritz-Walter-Stadion wird eine große Kulisse erwartet.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg – SÜDWEST verrät Ihnen, wie Sie das Zweitliga-Topspiel live im Free-TV und Stream schauen können.

Anstoß auf dem Betzenberg ist um 20:30 Uhr. (nwo)