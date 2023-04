Mainz demütigt desaströse Bayern – Tuchel-Elf versinkt vollends in der Krise

Von: Marius Epp

Teilen

Völlige Enttäuschung bei den Spielern des FC Bayern. © IMAGO/Revierfoto

Dem FC Bayern steuert geradewegs auf eine titellose Saison zu. Gegen Mainz gibt der Rekordmeister eine Führung aus der Hand. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Mainz 05 – FC Bayern 3:1 (0:1)

Aufstellung Mainz 05: Zentner - Fernandes, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - Onisiwo, Ajorque, Lee Aufstellung FC Bayern: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Cancelo, Goretzka, Kimmich, Davies - Musiala, Müller, Mané Tore: 0:1 Mané (29.), 1:1 Ajorque (65.), 2:1 Barreiro (74.), 3:1 Martín (79.)

Die Meisterschaft ist wieder völlig offen! Der BVB kann sich heute gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung zurückholen. Beim FC Bayern stimmt es momentan hinten und vorne nicht, auf dem Platz wie neben dem Platz. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit verspielt die Tuchel-Elf die 1:0-Führung in erschreckender Manier. Am Schluss spielt Mainz mit den Bayern Katz und Maus, ein fast unwirkliches Bild. Für die Bayern bleibt nur eins: Auf die Dusseligkeit der Dortmunder zu vertrauen.

SCHLUSSPFIFF! Der FC Bayern verliert nach einer furchtbaren Vorstellung in der zweiten Halbzeit verdient gegen Mainz. Der Baum brennt endgültig an der Säbener Straße.

90.+5: Ja, ist denn hier Karneval? Das ganze Mainzer Stadion steht, die Glückseligkeit kennt keine Grenzen. Jetzt pfeift Zwayer ab.

90.+3: Tel hat nochmal eine Chance, Zentner hält aber. Das Ende – und damit die Bayern-Blamage – naht.

90.+1: Der FC Bayern verliert jeden Offensivzweikampf und lässt sich hier vom FSV Mainz vorführen. Desaströse Vorstellung der Tuchel-Elf.

89. Minute: Die Mainzer kaufen den Bayern vollends den Schneid ab, es geht rein gar nichts mehr für den Rekordmeister. Die Bayern-Krise – sie scheint ungeahnte Ausmaße anzunehmen. Fünf Minuten Nachspielzeit, es deutet aber nichts auf ein Aufbäumen hin.

82. Minute: Unwirkliche Szenen spielen sich in Mainz ab! Der FC Bayern ist völlig desillusioniert. Nach vorne scheint gar nichts mehr zu gehen, mittlerweile sind auch Sané und Gnabry auf dem Platz. Tuchel zieht alle Register – und ist im Endeffekt an der Seitenlinie trotzdem machtlos.

Mainzer Doppelschlag: FC Bayern fällt auseinander

79. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR für Mainz 05! Unfassbar – jetzt fallen die Bayern auseinander! Die Tuchel-Elf kann den Ball nicht klären, Hanche-Olsen sieht Martín und der Spanier hält einfach mal drauf. Der Ball schlägt unten rechts ein, Sommer ohne Chance. Ein perfekter Schuss.

Thomas Tuchel kann es nicht fassen. © IMAGO/Revierfoto

78. Minute: Mainz macht einfach weiter! Bayern mittlerweile völlig konsterniert, es spielen nur noch die Hausherren. Tuchel brachte Gravenberch und Tel.

74. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Mainz 05! Der FC Bayern lässt sich jetzt tatsächlich die Butter vom Brot nehmen! Ajorque verlängert den Ball ganz stark. Dann hat Onisiwo das Auge für den mitgelaufenen Barreiro, der der Ball super mitnimmt und einschiebt. Das Bayern-Drama geht weiter.

73. Minute: Das Stadion macht jetzt natürlich eine Menge Lärm, legt Mainz noch einen drauf?

70. Minute: Der Ausgleich hat die Bayern getroffen. Kimmich leistet sich einen gefährlichen Ballverlust. Mainz im Aufwind. Wird das der nächste Rückschlag für den FCB?

Ajorque staubt ab: Ausgleich für Mainz

65. Minute: TOOOOOOOOOOOOR für Mainz 05! Ajorque staubt zum Ausgleich ab! Sommer pariert einen Schuss von Lee, der Franzose steht goldrichtig und köpft ein. Erst sieht es nach klarem Abseits aus, doch dann wird deutlich: Cancelo hebt das Abseits auf der Torlinie auf.

62. Minute: Die Zweikämpfe im Mittelfeld werden etwas hitziger. Musiala zeigt seine kämpferische Seite und geht rabiat dazwischen. Diesen Sieg müssen sich die Münchner hart erarbeiten.

Sadio Mané (r.) erzielte die Bayern-Führung in Mainz. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

60. Minute: Guter Doppelpass zwischen Mazraoui und Goretzka. Der Marokkaner bedient Müller im Rückraum, doch dem Bayern-Urgestein will heute so gar nichts gelingen. Er trifft den Ball nicht richtig.

58. Minute: Cancelo narrt zwei Mainzer und flankt, doch Zentner pflückt sich den Ball vor dem einschussbereiten Goretzka.

56. Minute: Müller hat 20 Meter vor dem Tor freie Bahn und zieht mit links ab. Deutlich daneben.

55. Minute: Was macht Kimmich denn da? Im Strafraum trennt er sich viel zu spät vom Ball und verliert die Kugel um ein Haar. Kehrt jetzt der Schlendrian ein? Es wäre nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der FC Bayern nach einer Führung deutlich nachlässt.

54. Minute: Martín versucht es mal aus der zweiten Reihe, der Ball geht einen Meter am Tor vorbei.

52. Minute: Kaum verändertes Bild in der zweiten Hälfte – Bayern macht das Spiel, ohne sich aber nennenswerte Chancen zu erspielen. Unübersehbar, dass es vorne nach wie vor klemmt.

49. Minute: Was macht eigentlich der Mainzer Top-Torjäger Ajorque? Onisiwo ackert sich auf der linken Seite mal durch und findet den Franzosen in der Mitte. Dessen Direktabnahme aus fünf Metern geht aber fast senkrecht über den Kasten.

47. Minute: Mané und Müller scheinen sich auf dem Platz noch nicht besonders gut zu verstehen. Wieder geht ein versuchtes Anspiel von Mané auf Müller in aussichtsreicher Position in die Hose. Es harmoniert noch nicht.

46. Minute: De Ligt kocht Onisiwo ab, als wäre der 1,89-Meter-Mann eine lästige Fliege. Stark.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft. Bringen die Bayern die drei Punkte nach Hause?

Halbzeit – Die Elf von Thomas Tuchel zeigt einen besseren Auftritt als zuletzt, angsteinflößend sind sie aber noch nicht. Die beste Nachricht des Tages für die Gäste ist sicherlich das Tor von Sadio Mané, der seinen persönlichen Tor-Fluch beendet. Defensiv hat Bayern die Mainzer größtenteils im Griff, ein, zwei brenzlige Situationen gab es trotzdem. Die zweite Hälfte wird zeigen, ob der Rekordmeister nochmal ins Wanken gerät.

HALBZEIT! Der FC Bayern geht mit einer Führung in die Pause.

45. Minute: Goretzka kann ein Müller-Anspiel im Strafraum nicht kontrollieren. Da wäre mehr drin gewesen.

45. Minute: Guter Konter der Bayern, Müller sucht Mané, findet ihn aber nicht. Der Mainzer Rasen bekommt Müllers Wut ab.

43. Minute: Plötzlich ist Onisiwo durch! Der Mainzer will vor Sommer einen Haken schlagen, Stanisic stört ihn, dann rutscht der Österreicher weg. Große Chance vergeben.

40. Minute: Einzig Thomas Müller findet beim FC Bayern noch nicht wirklich ins Spiel. Sein Einfluss aufs Spiel ist bisher marginal, ihm gelingt nicht viel.

38. Minute: Das Spiel geht nur in eine Richtung. Der Rekordmeister wird immer besser im Spiel nach vorne. Kimmich zeigt im Zentrum einen starken Auftritt.

33. Minute: Mané, beflügelt von seinem Tor, ist in die Tiefe unterwegs und nimmt Cancelo mit. Der Portugiese versucht es aus spitzem Winkel, schießt drüber. Die Bayern bleiben am Drücker.

Mané beendet seinen Tor-Fluch: Führung für den FC Bayern

29. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Sadio Mané bricht den Bann! Joao Cancelo beweist wieder einmal sein ganz feines Füßchen und löffelt eine Flanke aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Mané nur noch einnicken muss. Nahezu alle Bayern-Stars herzen den Senegalesen, der küsst den Rasen. Man sieht deutlich: Das ist nicht nur das 1:0 gegen Mainz 05. Es hat eine größere Bedeutung.

Sadio Mané trifft zur Führung für den FC Bayern. © IMAGO/Harald Bremes

28. Minute: Wieder Barreiro! Mainz hat jetzt Oberwasser. Kimmich blockt den Schuss des Luxemburgers mit einer starken Grätsche.

25. Minute: Kimmich jagt einen Chip-Ball ins Nirgendwo. Es klappt jetzt nicht mehr ganz so viel wie zu Beginn. Barreiro sorgt für einen kleinen Schreckmoment vor Yann Sommer, doch de Ligt kann ihn noch rechtzeitig abdrängen.

23. Minute: Mainz beschränkt sich auf Konter, das haben die Bayern bisher aber gut im Griff.

20. Minute: Die Münchner machen ein ordentliches Auswärtsspiel. Wie so oft in den letzten Spielen bleiben aber die Tore aus. Zumindest zeigt sich Mané sehr bemüht, den Knoten endlich platzen zu lassen.

16. Minute: Abseits. Hauchdünn wäre Sadio Mané der Befreiungsschlag in der persönlichen Krise gelungen. So muss er weiter auf sein erstes Tor in der Rückrunde warten.

15. Minute: Tor für den FC Bayern! Mané trifft per edlem Lupfer – wird aber zurückgepfiffen. Es war sehr knapp. Der VAR prüft.

14. Minute: Bayern hat die erste Großchance! Nach einem kapitalen Fehler der Mainzer Hintermannschaft ist Mané plötzlich durch. Er legt uneigennützig zurück auf Müller, der schießt – wird aber im letzten Moment geblockt.

12. Minute: Mazraoui beklagte sich zuletzt, dass er bei Tuchel „nicht einmal zweite oder dritte Wahl“ sei. Jetzt bekommt er die Chance, sich zu beweisen. Das Spiel will noch nicht wirklich Fahrt aufnehmen, es gibt viele Unterbrechungen.

Alphonso Davies muss früh verletzt ausgewechselt werden. © IMAGO/Revierfoto

8. Minute: Davies greift sich in vollem Lauf an den hinteren Oberschenkel – da bedeutet in den meisten Fällen: Muskelverletzung. Noch im Sprint hebt der Kanadier die Hand, er muss raus. Tuchel muss nach acht Minuten schon wechseln. Bitter! Tuchel beordert Mazraoui zum Warmmachen, der Marokkaner wird kommen. Das nennt sich dann wohl einen Kaltstart.

7. Minute: Mainz presst ordentlich, die Bayern lassen sich dadurch schon ein wenig verunsichern. Das Aufbauspiel ist mit Fehlern durchsetzt.

5. Minute: Widmer hat die erste Chance des Spiels! Fernandes manövriert einen Freistoß auf den Kopf des Schweizers, doch sein Versuch geht deutlich drüber. Da hat die Bayern-Defensive geschlafen.

4. Minute: Jetzt schleichen sich die ersten Fehler ein beim FC Bayern. Ajorque gewinnt beide seiner ersten Duelle gegen Upamecano.

Der FC Bayern ist zu Gast beim FSV Mainz 05. © IMAGO/Harald Bremes

2. Minute: Klares und sauberes Passspiel der Bayern in den ersten beiden Minuten. Sie lassen die Mainzer laufen.

ANPFIFF! Die Partie läuft. Mainz in Rot, Bayern in Schwarz.

Update vom 22. April, 15.17 Uhr: Die Mainzer sind momentan gut in Form, was man von den Bayern nicht behaupten kann. Das Hauptproblem: Die Tore. Heute steht wieder kein echter Stürmer auf dem Platz, Mané und Müller werden sich den Job des Neuners aufteilen.

Mainz hat einen Mann in den Reihen, den der FC Bayern momentan gut gebrauchen könnte: Ludovic Ajorque. Der Franzose präsentiert sich in bestechender Form, ist genau der Zielspieler, der den Münchnern fehlt.

FC Bayern – Mainz 05: Entzaubert Svensson seinen Lehrmeister?

Update vom 22. April, 14.49 Uhr: Der Druck auf den FC Bayern ist vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz nicht zu leugnen. Geht die Meisterschaft auch noch flöten, wäre die Katastrophensaison perfekt.

Wie man dem FC Bayern ein Bein stellt, weiß Tuchels heutiger Gegenüber und ehemaliger Schützling: Bo Svensson hat beide seiner bisherigen Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern gewonnen. Die letzten beiden Spiele im DFB-Pokal (2:6) und in München (0:4) gingen allerdings deutlich verloren.

FC Bayern startet mit veränderter Aufstellung gegen Mainz: Stanisic und Mané fangen an

Update vom 22. April, 14.29 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! Thomas Tuchel wechselt die Startelf kräftig durch. Josip Stanisic steht genauso wie Sadio Mané in der Startelf. Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry sitzen nur auf der Bank. Gut möglich, dass der Bayern-Trainer dieses Mal auf eine Dreierkette mit Stanisic, Upamecano und de Ligt setzt. Es wird spannend!

Erstmeldung vom 22. April: Mainz – Im Auge des Münchner Fußball-Sturms ist Thomas Tuchel emsig bemüht, trotz der Debatten über verspielte Titel, Boss Kahn, satte Stars und eine handfeste Bayern-Krise als Ruhepol zu wirken.

Vor seiner speziellen Rückkehr nach Mainz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und dem Lehrer-Schüler-Duell mit seinem früheren FSV-Spieler Bo Svensson verblüffte der Trainer mit einer ganz eigenen Innenansicht des FC Bayern.

Thomas Tuchel trifft auf seinen ehemaligen Schützling Bo Svensson. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

FC Bayern in Mainz gefordert: Tuchel nimmt Chaos gelassen

„Ich spüre hier eine ruhige, fokussierte Atmosphäre, eine positive Energie und spüre im Zentrum des Sturms wahrscheinlich die berühmte Ruhe“, sagte Tuchel am Freitag bei der Pressekonferenz. Die Themen außerhalb schießen seiner Meinung nach „ein bisschen über das Ziel hinaus“.

Die Zusammenarbeit mit Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei ebenfalls „ruhig“, versicherte Tuchel. Sie verlaufe „zielorientiert, lösungsorientiert und in einer positiven Grundstimmung. Olli und Brazzo haben als Spieler diesen Club geprägt. Sie haben den Siegeswillen in sich.“

FC Bayern gegen FSV Mainz 05: Pavard gesperrt – Müller wohl in Startelf

Erst einmal geht es für die Bayern ohne den gesperrten Benjamin Pavard nach Mainz, wo Tuchel wohl auch wieder von Anfang an auf Thomas Müller setzen wird, den er gegen Man City zweimal auf die Bank setzte. Müller habe auf diese, von Tuchel taktisch begründete, aber selbst „extrem hart“ genannte Entscheidung“ im Training vorbildlich reagiert. „Ich bin selber ein großer Thomas-Müller-Fan“, versicherte Tuchel am Freitag.

Die Bayern erwartet in Mainz wohl eher keine Wohlfühloase, in der sie sich den Champions-League-Blues von der Seele spielen können. „Sie haben ihren ganz eigenen Stil. Und sie sind Dritter der Rückrundentabelle. Sie surfen auf einer Welle. Es wird eine brutal schwere Aufgabe“, sagte Tuchel.

Er erklärte das Gastspiel nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City zur „Charakterprobe“ für seine Spieler. „Die Meisterschaft ist alles andere als in der Tasche“, mahnte Tuchel. (epp/dpa)