Nach Alkohol-Theater um Augsburgs Martin Hinteregger: Wechselt er jetzt den Verein?

Der FC Augsburg bereitete sich im Trainingslager auf die neue Bundesliga-Saison vor. Hat sich Martin Hinteregger dabei betrunken? Nun wechselt er wohl den Klub.

Update vom 30. Juli, 15.26 Uhr: Es war wohl ein launiger Abend, den der FC Augsburg da im Trainingslager verbrachte. Ein Video sorgte nun für Wirbel, es zeigt einen offenbar angetrunkenen Martin Hinteregger, der von Teamkollege Kevin Danso gestützt werden musste.

Hinteregger hatte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er würde gerne zu Eintracht Frankfurt zurückkehren, in der abgelaufenen Saison hatte ihn der FCA an die Hessen verliehen. Nun könnte sein Wunsch Realität werden: Wie die Bild berichtet, ist Hintereggers Wechsel nach Frankfurt fix. Am Mittwoch soll der Medizincheck absolviert werden, Augsburg kassiert für den Österreicher wohl zwölf Millionen Euro. Zuletzt war die Eintracht auch mit dem ehemaligen Bayern-Star Franck Ribéry in Verbindung gebracht worden, wie tz.de* berichtet.

Wirbel um Alkohol-Video im Trainingslager: Bundesliga-Star zu betrunken zum Laufen?

Erstmeldung vom 30. Juli: - Die Bundesligisten bereiten sich aktuell auf die neue Saison vor. Dabei ist ein Trainingslager immer eine gute Option, um die Spieler fit zu bekommen und neue Taktiken einzustudieren. Auch das Teambuilding kommt selten zu kurz, quasi alle Mannschaften unternehmen auch abseits des Rasens etwas zusammen.

So auch der FC Augsburg in seinem Trainingslager in Tirol. Ein Spieler hat es sich beim Ausflug zum Pölvenfest in Bad Häring aber offenbar so richtig gut gehen lassen: Martin Hinteregger.

Clip von Martin Hinteregger aus dem Bundesliga-Trainingslager aufgetaucht

Ein Clip, der 25 Sekunden lang ist und im Internet zu finden ist, zeigt Hinteregger zusammen mit seinem Teamkollegen Kevin Danso auf dem Parktplatz. Danso muss Hinteregger stützen und ihm beim Gehen helfen, offenbar will er seinen Verteidiger-Kollegen vom Fest ins Hotel bringen. Hinteregger scheint darauf wenig Lust zu haben. Er kann sich losreißen. Dann endet das Video.

Das Publikum hat währenddessen schon bemerkt, dass der österreichische Nationalspieler etwas wacklig auf den Beinen ist. Ein Gast filmte Hintereggers Tänzchen, anschließend hört man eine Stimme aus der Menge: „Schickst es dann der Krone-Zeitung und sagst, du willst 20.000 Euro für das Video.“

Bundesliga-Profi Martin Hinteregger völlig betrunken im Trainingslager?

Im Hintergrund läuft außerdem Musik, Matthias Reim schmettert seinen Hit „Verdammt, ich lieb‘ dich“. Der Text scheint wie die Faust aufs Auge zu der Situation zu passen: Hinteregger war vom FCA an Eintracht Frankfurt verliehen, feierte dort große Erfolge. In der Sommerpause musste er zurück nach Augsburg, obwohl er gerne bei den Hessen geblieben wäre.

Nach Informationen der Bild fehlte Hinteregger am Tag danach beim Abschlusstraining. Kurz vor der Abreise, als die Mannschaft noch ein Foto mit dem Hotelpersonal knipste, war Hinteregger ebenfalls nicht zu sehen. Die Fans wunderten sich in den Facebook-Kommentaren bereits, wo er denn abgeblieben sei.

Bundesliga-Zukunft unklar: Gibt es Konsequenzen für Martin Hinteregger?

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter sagte der Bild: „Wir haben Kenntnis über dieses Video. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns erst abschließend äußern können, wenn wir mit der Mannschaft und Martin gesprochen haben.“ Ob Hinteregger eine Zukunft in Augsburg hat? Die Situation ist unklar.

Ebenfalls nicht besonders gut dürfte sich ein Nationalspieler gefühlt haben, nachdem er aus Versehen ein Schnacksel-Video auf Snapchat hochgeladen hat. Währenddessen hofft man beim VfB Stuttgart auf die Rückkehr von Jürgen Klinsmann und beim FC Bayern München auf die Ankunft von Leroy Sané*. Dort war zuletzt offenbar auch ein Star von Real Madrid im Gespräch, für den man anscheinend schon ein Angebot über 80 Millionen Euro vorbereitet hatte.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

akl