„Wir haben auf euch gewartet“: Die ganze Welt schaut Bundesliga - und kassiert gemischte Kritiken

Der Re-Start der Bundesliga ist geglückt. Weltweit stand der Fußball in Deutschland nach der Corona-Pause im Fokus. Die internationalen Pressestimmen.

Als erste Top-Liga auf der Welt hat die Bundesliga* den Spielbetrieb wieder aufgenommen

den Spielbetrieb wieder aufgenommen Nach fast zehnwöchiger Corona-Unterbrechung blickte natürlich die ganze Welt nach Deutschland

blickte natürlich die ganze Welt nach Deutschland Hier gibt‘s die internationalen Pressestimmen zum Re-Start* der Bundesliga*

München - Endlich rollt er wieder - und die ganze Welt schaut sogar zu. Nach dem Re-Start der Bundesliga* stand diese im weltweiten Fokus, da sie die erste Top-Liga ist, die den Spielbetrieb nach der Corona-Unterbrechung wieder aufgenommen hat.

Mit „Deutschland als Kapitän“ ist der Fußball zurück: DerRe-Start der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause* hat international ein großes Echo gefunden. Vor allem die Vorbildfunktion für die Profiligen weltweit wurde betont. „Die Bundesliga stillt den Fußballhunger“, schrieb die spanische Sportzeitung Sport, das brasilianische Blatt Zero Hora stellte fest: „Der Erfolg oder das Scheitern ihres Versuchs, die Meisterschaft zu Ende spielen zu wollen, dürfte für die Pläne der anderen Ländern entscheidend sein.“

Ein Überblick über die internationalen Pressestimmen zum Re-Start der Bundesliga.

Bundesliga und der Re-Start: Die Pressestimen aus England

BBC: „Die deutsche Bundesliga ist am Samstag wieder gestartet und hat einen Einblick gegeben, wie die Premier League und andere Topligen aussehen könnten, wenn sie zurückkommen.“

The Guardian: „Der Re-Start der Bundesliga* nach einer neunwöchigen Pause war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygiene-Routinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellbogen-Checks in Erinnerung bleibt.“

The Daily Mail: „Besonders in einer Liga mit einer solch lebendigen Fankultur war es eine traurige Angelegenheit. Aber auch unterhaltsam, dieser erste Versuch, Fußball zu spielen in Zeiten des Coronavirus.“

Pressestimmen aus Italien zum Re-Start der Bundesliga

Gazzetta dello Sport: „Der Ball rollt in der Bundesliga wieder. Tore und Show: Wir haben auf euch gewartet! Die Bundesliga wird zur Protagonistin des Weltfußballs.“

Tuttosport: „Die Bundesliga gibt dem europäischen Fußball den Neustart, einen Neustart mit Atemschutz, Handschuhen und ohne Fans, aber immerhin einen Neubeginn mit dem historischen Ruhr-Derby zwischen Borussia Dortmund* und Schalke 04, einem Duell, in dem man wieder einen Eindruck von Normalität nach dem Orkan Coronavirus genießt.“

Corriere dello Sport: „29 Minuten lang muss man auf das erste Tor in der Coronavirus-Ära warten, die Fußballer feiern, ohne sich zu umarmen. Auch ohne Zuschauer wird das Derby Borussia-Schalke zu einer Show, die fußballhungrige Fans auf der ganzen Welt befriedigt.“

Re-Start der Bundesliga - Pressestimmen aus den Niederlanden

De Volkskrant: „Die Tribünen sind leer, wo sonst die Gelbe Wand schwingt, singt und brüllt. Aber was wahrscheinlich das Wichtigste ist: Der Fußball ist zurück mit Vorbildland Deutschland als Kapitän. Die Welt der Bundesliga muss auch weiterlaufen, sonst rollt aus dem Geldhahn kein klingender Euro mehr. Es mag ein Ersatz ohne Zuschauer sein, aber Ersatz ist besser als nichts.“

AD: „Der Fußball ist zurück, das Fußballgefühl leider noch nicht.“

De Telegraaf: „Einstudierte Tänzchen, Mundschutz und leere Stadien. In Deutschland haben sie einen Weg gefunden, um auf verantwortungsvolle Weise die Bundesliga wieder beginnen zu lassen. Das geschah am Samstag in einer fremden Stimmung.“

Bundesliga nach der Corona-Pause - Pressestimmen aus Spanien

Marca: „Glückwunsch Bundesliga! Das Konzept scheint auf den ersten Blick zu greifen, die Fußballfans haben weltweit nach Fußball gelechzt, trotz der Geisterkulissen. Viele hatten eine Vorfreude, als würde die WM beginnen. Deutschland hat den weltweiten Fußballtest eingeführt. Die Bundesliga versüßt uns über die nächsten Wochen das Wochenende.“

AS: „Der erste Bundesliga-Spieltag beim Re-Start lieferte viele Antworten auf die Zweifel bezüglich einer Rückkehr des Fußballs. Es gibt kein Virus, das so viele Emotionen und Leidenschaften wie beim Fußball bremsen kann.“

Sport: „Die Bundesliga stillt den Fußballhunger. Die Rückkehr der Bundesliga hat weltweit ein außergewöhnliches Interesse geweckt. Es ist Balsam auf die Wunden der fußballlosen Zeit. Die Bundesliga versüßt uns die Wartezeit auf die spanische Liga*, die möglicherweise Mitte Juni wieder startet.“

El Mundo Deportivo: „Der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in der nahen Zukunft sein wird: Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball. Die Leidenschaft ist durch die Stille ersetzt worden. Wir müssen uns auf absehbare Zeit an solche Umstände gewöhnen. Es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre.“

Pressestimmen aus Brasilien zum Re-Start der Bundesliga

Globoesporte: „Es darf gejubelt werden! Haaland leitet Neustart der Torfeste in Deutschland ein, fast ohne Umarmungen ... Aber es gab auch jene, die der Freude in Zeiten der Covid-19-Pandemie gesetzte Grenzen vergaßen.“

Estadao (São Paulo): „Die Bundesliga hat gezeigt, wie der Sport bei seiner Rückkehr anders sein wird. Das Spiel hat seinen Charme verloren, die Spieler sind weniger enthusiastisch und mehr robotisiert. Die Angst, sich anzustecken, läuft mit auf. Und so wird es bleiben, bis man einen Impfstoff gegen Covid-19 findet.“

Zero Hora (Porto Alegre): „Als Pionier unter den großen Ligen Europas trägt die Bundesliga die Verantwortung, den Weg zu zeigen. Der Erfolg oder das Scheitern ihres Versuchs, die Meisterschaft zu Ende spielen zu wollen, dürfte für die Pläne der anderen Ländern entscheidend sein. Eine Situation, die weltweit beobachtet wird, aber mit einer verstörenden Stille auf den leeren Rängen der Stadien.“

Re-Start der Bundesliga: Pressestimmen aus Argentinien

Ole: „Sie haben es nicht ausgehalten. Es wurde sich umarmt, gar Küsse verteilt. Der Fußball ist in Deutschland zurück, und mit ihm die Tore. Folglich auch die Jubelszenen.“

Clarin: „Die Bundesliga spielt den Vorreiter mit einigen Polemiken. Es gab keine Schweigeminute für die Verstorbenen, und einige vergaßen die Vorgaben und umarmten sich beim Torjubel. Der Fußball ist in seiner neuen Version zurück. Trotz vieler atypischer Eindrücke ist es der gleiche Fußball wie immer. Deshalb schürt er so viele Erwartungen.“

Bundesliga und der Re-Start: Pressestimmen aus den USA

CNN: „Die Bundesliga ist die erste große europäische Fußball-Liga, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt, vielleicht bietet sie in mancher Hinsicht eine Vorlage, wie die amerikanischen Sportligen weitermachen können.“

Sports Illustrated: „In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob es funktioniert, ob Fußball mit all den Protokollen sicher ist. Aber psychologisch und symbolisch war das ein großer Moment. Es gibt nun ein Modell, dem der Rest Europas folgen kann. Als Spektakel mag es nicht perfekt sein, aber es ist das, was wir haben. Mit oder ohne Fans, Fußball ist Fußball.“

